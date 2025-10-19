Trump: Petro es “líder del narcotráfico” y suspende subsidios

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó un duro ataque contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien tildó de “líder del narcotráfico ilegal” y de promover la producción masiva de drogas en Colombia. El mensaje fue difundido a través de su red social Truth Social, donde afirmó que esta actividad “se ha convertido en el mayor negocio de Colombia”.

Graves acusaciones desde Washington

En su publicación, Trump aseguró que Petro ha permitido la expansión de los cultivos ilícitos “en campos grandes y pequeños por toda Colombia”, y que “no hace nada para detenerlo”. También afirmó que el mandatario colombiano se beneficia de la ayuda financiera de Washington sin mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico. Según Trump, estos recursos son “una estafa a largo plazo contra América”.

El exmandatario, quien busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de 2026, advirtió: “A partir de hoy, estos pagos o cualquier subsidio ya no se realizarán a Colombia”. Según él, el aumento de los cultivos de coca y el tráfico de drogas “causan muerte, destrucción y caos en Estados Unidos”.