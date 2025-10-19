Trump: Petro es “líder del narcotráfico” y suspende subsidios

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó un duro ataque contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien tildó de “líder del narcotráfico ilegal” y de promover la producción masiva de drogas en Colombia. El mensaje fue difundido a través de su red social Truth Social, donde afirmó que esta actividad “se ha convertido en el mayor negocio de Colombia”.
Graves acusaciones desde Washington
En su publicación, Trump aseguró que Petro ha permitido la expansión de los cultivos ilícitos “en campos grandes y pequeños por toda Colombia”, y que “no hace nada para detenerlo”. También afirmó que el mandatario colombiano se beneficia de la ayuda financiera de Washington sin mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico. Según Trump, estos recursos son “una estafa a largo plazo contra América”.
El exmandatario, quien busca regresar a la Casa Blanca en las elecciones de 2026, advirtió: “A partir de hoy, estos pagos o cualquier subsidio ya no se realizarán a Colombia”. Según él, el aumento de los cultivos de coca y el tráfico de drogas “causan muerte, destrucción y caos en Estados Unidos”.
Amenaza de acciones directas
En uno de los pasajes más polémicos, Trump exigió a Petro cerrar de inmediato los campos de coca. De lo contrario —advirtió— “Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera amable”. También calificó al presidente colombiano como “un líder de baja aprobación, muy impopular e impertinente con Estados Unidos”.
Estas declaraciones se suman a una serie de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, especialmente luego de que Petro denunciara que una lancha destruida por tropas estadounidenses el 16 de septiembre en el Caribe pertenecía a pescadores colombianos, y no a narcotraficantes.
Impacto en la cooperación bilateral
Solo en el año fiscal 2024, la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (conocida como USAID, por sus siglas en inglés) destinó alrededor de 413 millones de dólares, mientras que para 2026 la Cámara de Representantes aprobó 209 millones de dólares, de los cuales 103 millones eran para la lucha contra el narcotráfico.
Con el anuncio de Trump, Colombia podría dejar de recibir estos fondos, afectando proyectos sociales, militares y de cooperación internacional.
Respuesta de Petro