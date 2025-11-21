Inicio
Venezuela acusa a EE.UU. de buscar imponer un vasallaje en Latinoamérica

Vie, 21/11/2025 - 15:17
La tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha venido escalando a raíz de la movilización aérea y naval.
Vladimir Padrino López.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que Estados Unidos quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica y el Caribe, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas, lo que Caracas ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de régimen.

En un video compartido este viernes por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Domingo Hernández Lárez, el ministro de Defensa atribuyó la intención de Estados Unidos al que consideró su "desespero por mantener su cuota de poder en el nuevo orden mundial".

En este contexto, Padrino mencionó que hay países latinoamericanos cuyos Gobiernos están "a favor del despliegue y de la invasión", sin precisar cuáles, y otros "a favor de la patria y la independencia".

"Nosotros tenemos el camino claro: el camino nuestro es el del patriotismo. Allá aquellos que quieran seguir por el camino del entreguismo, del vasallismo (sic), del esclavismo", subrayó el jefe militar.

La tensión entre Venezuela y EE.UU. ha venido escalando a raíz de la movilización aérea y naval -que incluye al portaaviones más grande del mundo- ordenada por la Casa Blanca desde agosto en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen para sacar del poder a Nicolás Maduro.

Estados Unidos vincula al mandatario venezolano con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico y que el Departamento de Estado designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) el próximo lunes, aunque Venezuela dice que es un "invento" del país norteamericano.

El pasado lunes, Maduro aseguró que atacar "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" de Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él "face to face" (cara a cara).

El mandatario estadounidense declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el pasado viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Agencia EFE
Venezuela
Estados Unidos
Coyuntura internacional
