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Campaña de Paloma Valencia no recibirá donaciones ni aportes

Mar, 07/04/2026 - 14:15
La campaña presidencial asegura que no aceptará recursos externos ni aportes.
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Créditos:
KienyKe

La campaña presidencial de Paloma Valencia anunció que no recibirá donaciones ni aportes y que financiará el 100 % de sus actividades mediante crédito bancario, en una decisión que marca distancia en medio del debate sobre la financiación política en el país.

A través de un comunicado oficial, la gerencia precisó que ninguna persona está autorizada para solicitar o gestionar recursos en nombre de la campaña, con el objetivo de evitar irregularidades.

“La campaña ha decidido financiar el 100% de sus actividades mediante recursos provenientes de crédito bancario debidamente registrado”, señala el documento.

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En esa línea, se estableció que no se aceptarán aportes “ni en dinero ni en especie, provenientes de personas naturales o jurídicas, bajo ninguna circunstancia”.

Además, la campaña advirtió que cualquier actividad de promoción deberá contar con autorización previa y escrita de la gerencia. De lo contrario, no será reconocida ni generará obligación alguna.

La gerente, María del Rosario Guerra de la Espriella, indicó que el manejo de los recursos será centralizado y bajo criterios de austeridad, transparencia y cumplimiento de la normatividad electoral.

La decisión se conoce en un contexto de creciente escrutinio sobre el origen de los recursos en campañas políticas, lo que ha llevado a distintos sectores a endurecer controles y enviar mensajes de transparencia de cara al proceso electoral.

Con este anuncio, la campaña de Valencia busca blindarse frente a cuestionamientos y dejar claro que no habrá intermediarios ni financiación externa en su estrategia política.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Paloma Valencia
Elecciones 2026
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