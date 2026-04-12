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Instagram de Iván Cepeda.
El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó en Pitalito (Huila), junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, sus propuestas para combatir la corrupción y la evasión fiscal.
La ley se divide en 4 frentes:
- Ley Anticorrupción: tipificar la corrupción como delito grave. Los "grandes corruptos" no tendrán casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales.
- Sistema Nacional Anticorrupción: crear una arquitectura institucional para prevención, investigación especializada, juzgamiento y reparación a las víctimas con presencia territorial.
- Combate a la Evasión de Impuestos: identificación plena de personas jurídicas en procesos de contratación y cumplimiento de obligaciones tributarias para generar sanciones efectivas. "No puede seguir siendo que mientras el pueblo se ajusta el cinturón, en las altas esferas se puede hacer lujo y derroche sin que haya un castigo ejemplar", indicó.
- Reforma al Sistema General de Regalías: evitar que los recursos de la explotación de recursos naturales sean focos de corrupción y asegurar que se inviertan en vías, energía, educación y salud.
Desarrollo Agrario y Regional
Otro de los frentes de Iván Cepeda se centraría en el desarrollo centrado en la producción de alimentos y el turismo. Para eso propone lo siguiente:
- Profundizar la reforma agraria y brindar alivios financieros a campesinos.
- Proteger el café frente a importaciones y apoyar la producción panelera.
- Impulsar el turismo y reparar vías rurales.