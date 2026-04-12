Inicio
Política

Iván Cepeda presentó su plan para frenar la corrupción y la evasión de impuestos

Dom, 12/04/2026 - 10:51
El candidato Iván Cepeda también presentó propuestas para reforzar la reforma agraria.
Iván Cepeda presentó en Pitalito su plan anticorrupción.
Créditos:
Instagram de Iván Cepeda.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó en Pitalito (Huila), junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, sus propuestas para combatir la corrupción y la evasión fiscal. 

La ley se divide en 4 frentes:

  • Ley Anticorrupción: tipificar la corrupción como delito grave. Los "grandes corruptos" no tendrán casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales.
  • Sistema Nacional Anticorrupción: crear una arquitectura institucional para prevención, investigación especializada, juzgamiento y reparación a las víctimas con presencia territorial.
  • Combate a la Evasión de Impuestos: identificación plena de personas jurídicas en procesos de contratación y cumplimiento de obligaciones tributarias para generar sanciones efectivas. "No puede seguir siendo que mientras el pueblo se ajusta el cinturón, en las altas esferas se puede hacer lujo y derroche sin que haya un castigo ejemplar", indicó. 
  • Reforma al Sistema General de Regalías: evitar que los recursos de la explotación de recursos naturales sean focos de corrupción y asegurar que se inviertan en vías, energía, educación y salud.

Desarrollo Agrario y Regional

Otro de los frentes de Iván Cepeda se centraría en el desarrollo centrado en la producción de alimentos y el turismo. Para eso propone lo siguiente:

  • Profundizar la reforma agraria y brindar alivios financieros a campesinos.
  • Proteger el café frente a importaciones y apoyar la producción panelera.
  • Impulsar el turismo y reparar vías rurales.
Iván Cepeda
Ley Anticorrupción
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
Coachella 2026: cuál es el costo total con entradas, comida y hospedaje
Coachella 2026: cuál es el costo total con entradas, comida y hospedaje
El costo de Coachella 2026 va más allá de la entrada: conozca cuánto llega a costar la comida, alojamiento y experiencias VIP.
Más deportes
Ángel Barajas, amo y señor de las barras paralelas: logró oro en Copa Mundo
Ángel Barajas, oro en Copa Mundo.
El colombiano triunfó en las barras paralelas y conquistó, además, el bronce en barra fija.
Mundo
Rescatan a niño que vivió encerrado en una camioneta desde 2024 en Francia
Rescatan a niño que vivió encerrado en una camioneta desde 2024 en Francia
Un niño de 9 años fue encontrado en estado crítico tras permanecer encerrado en una camioneta desde 2024 en Francia. Su padre fue detenido.
Colombia
¿Quién es el joven colombiano que ganó cinco medallas en astronomía?
Quién es el joven colombiano que ganó cinco medallas en astronomía
Desde Antioquia hasta competencias en Europa, Asia y América Latina, este joven colombiano acumuló cinco medallas en astronomía.