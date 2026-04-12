El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó en Pitalito (Huila), junto a su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, sus propuestas para combatir la corrupción y la evasión fiscal.

La ley se divide en 4 frentes:

Ley Anticorrupción: tipificar la corrupción como delito grave. Los "grandes corruptos" no tendrán casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales.

tipificar la corrupción como delito grave. Los "grandes corruptos" no tendrán casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales. Sistema Nacional Anticorrupción: crear una arquitectura institucional para prevención, investigación especializada, juzgamiento y reparación a las víctimas con presencia territorial.

crear una arquitectura institucional para prevención, investigación especializada, juzgamiento y reparación a las víctimas con presencia territorial. Combate a la Evasión de Impuestos: identificación plena de personas jurídicas en procesos de contratación y cumplimiento de obligaciones tributarias para generar sanciones efectivas. "No puede seguir siendo que mientras el pueblo se ajusta el cinturón, en las altas esferas se puede hacer lujo y derroche sin que haya un castigo ejemplar", indicó.

identificación plena de personas jurídicas en procesos de contratación y cumplimiento de obligaciones tributarias para generar sanciones efectivas. "No puede seguir siendo que mientras el pueblo se ajusta el cinturón, en las altas esferas se puede hacer lujo y derroche sin que haya un castigo ejemplar", indicó. Reforma al Sistema General de Regalías: evitar que los recursos de la explotación de recursos naturales sean focos de corrupción y asegurar que se inviertan en vías, energía, educación y salud.

Desarrollo Agrario y Regional

Otro de los frentes de Iván Cepeda se centraría en el desarrollo centrado en la producción de alimentos y el turismo. Para eso propone lo siguiente: