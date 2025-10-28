La Comisión Séptima del Senado decidió este martes suspender el debate de la reforma a la salud del Gobierno Petro, luego de aprobar, con 7 votos de 12, una proposición que detiene el trámite hasta que el Ejecutivo entregue un estudio financiero claro sobre su sostenibilidad.

La medida, liderada por la senadora Nadia Blel del Partido Conservador, deja en pausa la iniciativa más emblemática del Gobierno en materia de salud y reabre las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo.