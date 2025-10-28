Inicio
Política

Comisión Séptima vuelve a frenar la reforma a la salud

Mar, 28/10/2025 - 17:56
El Senado suspendió el debate de la reforma a la salud hasta que el Gobierno aclare cómo financiará el nuevo modelo.
Comisión Séptima, Senado de la República.
Créditos:
Senado de la República.

La Comisión Séptima del Senado decidió este martes suspender el debate de la reforma a la salud del Gobierno Petro, luego de aprobar, con 7 votos de 12, una proposición que detiene el trámite hasta que el Ejecutivo entregue un estudio financiero claro sobre su sostenibilidad.

La medida, liderada por la senadora Nadia Blel del Partido Conservador, deja en pausa la iniciativa más emblemática del Gobierno en materia de salud y reabre las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Freno técnico y lectura política

El argumento central fue la falta de soporte fiscal. Los senadores que respaldaron la proposición sostuvieron que el Gobierno no ha explicado de dónde saldrán los recursos para reemplazar el modelo actual, basado en intermediación financiera, por uno público centrado en la atención primaria.

Desde los miembros del gobierno, la reacción fue inmediata.

Un Congreso cada vez más distante

La suspensión del debate se da en un año preelectoral, donde las dinámicas partidistas y las alianzas regionales pesan más que las prioridades del Gobierno. En ese contexto, cada avance de las reformas sociales enfrenta un escenario de cooperación legislativa cada vez más limitado.

El proyecto deberá superar los cuatro debates antes de junio de 2026 o se archivará automáticamente por tránsito legislativo. 

Lo que sigue

La Comisión Séptima deberá esperar la documentación del Ministerio de Hacienda para reanudar el trámite. Si el Gobierno no convence con sus cifras, la reforma podría quedar congelada indefinidamente o depender de un nuevo acuerdo político. Sin embargo, la Comisión Séptima ha tenido la fama de frenar en diversas ocasiones las reformas sociales de la administración Petro.

Congreso de la República
Salud
Gobierno Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Comisión Séptima vuelve a frenar la reforma a la salud
Comisión Séptima, Senado de la República.
El Senado suspendió el debate de la reforma a la salud hasta que el Gobierno aclare cómo financiará el nuevo modelo.
Política
Juan Carlos Pinzón oficializa su candidatura presidencial
Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón, lanzamiento de candidatura.
El exministro de Defensa fue avalado por el partido Verde Oxígeno. Ingrid Betancourt destacó su liderazgo y lo invitó a “abrir el camino para recuperar a Colombia”.
Política
Claudia López tilda de “mona arribista” a Vicky Dávila
El cruce de trinos entre Claudia López y Vicky Dávila
El cruce de trinos entre Claudia López y Vicky Dávila marca un nuevo capítulo en la disputa política rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.
Fútbol
Win Sports adquiere los derechos de la Copa del Rey y Supercopa de España
Barcelona F.C. ganando de la Copa del Rey
La presidenta del canal, Andrea Guerrero, anunció un acuerdo para adquirir los derechos de transmisión de la Copa del Rey y la Supercopa de España, dos de los eventos más prestigiosos del calendario futbolístico español.
Kien Opina
Federico Arellano Mendoza
Mar, 28/10/2025 - 09:31
No me toquen ese vals porque me matan…
Federico Arellano Mendoza
Antonio Correa
Lun, 27/10/2025 - 11:35
Y ganó Petro
Antonio Correa
Carlos Salas
Lun, 27/10/2025 - 10:40
Qué payasada
Carlos Salas Silva
Alejandro Toro
Dom, 26/10/2025 - 15:44
Libertad Educativa en Medellín: amenaza a los docentes
Alejandro Toro