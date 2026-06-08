De 1994 a 2026: así han evolucionado los tarjetones de segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial volverá a tener un tarjetón reducido a dos fórmulas y voto en blanco. La Registraduría confirmó que en 2026 Iván Cepeda estará en la ubicación 1 y Abelardo de la Espriella en la 2.

De los primeros tarjetones al formato actual

Los tarjetones de segunda vuelta presidencial en Colombia han cambiado junto con la forma en que el país vota y reconoce a sus candidatos. Desde 1994, cuando se estrenó este mecanismo tras la Constitución de 1991, la tarjeta electoral pasó de un diseño más sobrio, con fotografías pequeñas y logos predominantes, a un formato más limpio, visual y directo.

La segunda vuelta se activa cuando ningún candidato presidencial obtiene la mayoría exigida en la primera votación. En esa nueva jornada solo participan las dos fórmulas con mayor votación, además de la opción de voto en blanco. Por eso, a diferencia del tarjetón de primera vuelta, el documento suele quedar reducido a pocas casillas y con una lectura más sencilla para el elector.

El primer antecedente fue el de 1994, cuando Ernesto Samper y Andrés Pastrana llegaron a la segunda vuelta. Ese tarjetón reflejaba una etapa inicial del diseño electoral moderno en Colombia: menos elementos gráficos, fotos pequeñas y mayor peso de los logos y nombres de las campañas.