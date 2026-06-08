De 1994 a 2026: así han evolucionado los tarjetones de segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial volverá a tener un tarjetón reducido a dos fórmulas y voto en blanco. La Registraduría confirmó que en 2026 Iván Cepeda estará en la ubicación 1 y Abelardo de la Espriella en la 2.
De los primeros tarjetones al formato actual
Los tarjetones de segunda vuelta presidencial en Colombia han cambiado junto con la forma en que el país vota y reconoce a sus candidatos. Desde 1994, cuando se estrenó este mecanismo tras la Constitución de 1991, la tarjeta electoral pasó de un diseño más sobrio, con fotografías pequeñas y logos predominantes, a un formato más limpio, visual y directo.
La segunda vuelta se activa cuando ningún candidato presidencial obtiene la mayoría exigida en la primera votación. En esa nueva jornada solo participan las dos fórmulas con mayor votación, además de la opción de voto en blanco. Por eso, a diferencia del tarjetón de primera vuelta, el documento suele quedar reducido a pocas casillas y con una lectura más sencilla para el elector.
El primer antecedente fue el de 1994, cuando Ernesto Samper y Andrés Pastrana llegaron a la segunda vuelta. Ese tarjetón reflejaba una etapa inicial del diseño electoral moderno en Colombia: menos elementos gráficos, fotos pequeñas y mayor peso de los logos y nombres de las campañas.
Cuatro años después, en 1998, el país volvió a segunda vuelta con Andrés Pastrana y Horacio Serpa. El formato mantuvo una lógica similar: dos fórmulas presidenciales, una opción de voto en blanco y una presentación sobria, pensada más para identificar partidos y candidatos que para facilitar una lectura visual rápida.
La tarjeta se volvió más simple y visual
Después de las elecciones de 2002 y 2006, resueltas en primera vuelta con Álvaro Uribe, el mecanismo volvió a usarse en 2010. Ese año, el tarjetón enfrentó a Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, en una elección que marcó el regreso de la segunda vuelta después de más de una década.
En 2014, Santos volvió a aparecer en la tarjeta, esta vez frente a Óscar Iván Zuluaga. Para ese momento, el diseño ya empezaba a parecerse más al formato actual: fotografías más visibles, menos saturación y una estructura más clara para diferenciar a cada fórmula.
La tendencia continuó en 2018, cuando Iván Duque y Gustavo Petro disputaron la Presidencia. El tarjetón conservó el esquema de dos candidaturas y voto en blanco, pero con una apariencia más limpia y centrada en el reconocimiento inmediato de los aspirantes.
En 2022, la segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández consolidó ese modelo. La tarjeta quedó reducida a tres opciones principales: una casilla para cada fórmula presidencial y otra para el voto en blanco.
Para 2026, la Registraduría mantuvo esa línea. La tarjeta electoral tendrá a Iván Cepeda y Aída Quilcué en la ubicación 1, y a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en la ubicación 2. El voto en blanco aparecerá como tercera opción.
La entidad también recordó que los ciudadanos deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta. Si se marca más de una casilla, el voto será anulado. La segunda vuelta está programada para el 21 de junio de 2026, cuando los colombianos elegirán la fórmula presidencial para el periodo 2026-2030.