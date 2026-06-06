Santiago Botero rompe el silencio sobre acusaciones de violencia intrafamiliar

El excandidato presidencial, Santiago Botero Jaramillo, rompió su silencio tras varios días de controversia pública y anunció que presentará pruebas financieras y testimoniales para desmentir las acusaciones que se han difundido en su contra.



El caso ha escalado en medio de señalamientos de su exesposa, Manuela Echeverri, quien denunció presuntos episodios de violencia intrafamiliar.

La respuesta de Botero



A través de un comunicado, Botero rechazó categóricamente las versiones que lo señalan y aseguró que existe una “narrativa” construida para afectar su honra.Como parte de su defensa, indicó que entregará registros que, según él, evidencian aportes económicos superiores a 30 millones de pesos mensuales para el sostenimiento del hogar, además de gastos asumidos incluso después de la separación de su pareja.



También solicitó que se escuchen los testimonios de personas cercanas a la convivencia familiar antes de que el caso se hiciera público el pasado 30 de mayo.

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