Santiago Botero rompe el silencio sobre acusaciones de violencia intrafamiliar

El excandidato presidencial, Santiago Botero Jaramillo, rompió su silencio tras varios días de controversia pública y anunció que presentará pruebas financieras y testimoniales para desmentir las acusaciones que se han difundido en su contra.
El caso ha escalado en medio de señalamientos de su exesposa, Manuela Echeverri, quien denunció presuntos episodios de violencia intrafamiliar.
La respuesta de Botero
A través de un comunicado, Botero rechazó categóricamente las versiones que lo señalan y aseguró que existe una “narrativa” construida para afectar su honra.Como parte de su defensa, indicó que entregará registros que, según él, evidencian aportes económicos superiores a 30 millones de pesos mensuales para el sostenimiento del hogar, además de gastos asumidos incluso después de la separación de su pareja.
También solicitó que se escuchen los testimonios de personas cercanas a la convivencia familiar antes de que el caso se hiciera público el pasado 30 de mayo.
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La denuncia de su esposa
El origen de la controversia se centra en la denuncia presentada por su exesposa, Manuela Echeverri, quien, a través de su abogado, ha señalado presuntos hechos de violencia psicológica, económica y comportamientos de control dentro del hogar. De acuerdo a su versión, después de una discusión, ella y su hijo habrían quedado sin acceso a la vivienda y sin recursos, lo que derivó en la intervención de las autoridades.
Como parte de ese proceso, se registró el desalojo de Botero de un lujoso apartamento en Cartagena en la madrugada del 30 de mayo, operativo en el que participaron la Policía y una Comisaría de Familia, en el marco de las denuncias presentadas por su esposa.
En su pronunciamiento, Botero también pidió a las autoridades investigar lo que considera una posible “estrategia mediática” en su contra y reiteró que su prioridad es el bienestar de su hijo. Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación para mantener el equilibrio informativo y evitar juicios anticipados mientras avanzan las investigaciones.
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