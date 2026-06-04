De la Espriella le cierra la puerta al Partido Liberal: “son apéndice de Petro y Cepeda”

Abelardo de la Espriella rechazó un eventual respaldo del Partido Liberal para la segunda vuelta presidencial. El candidato señaló a esa colectividad de estar vinculada políticamente con Gustavo Petro e Iván Cepeda, en medio de las definiciones partidistas para la votación del 21 de junio.

De la Espriella marca distancia del liberalismo

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, afirmó que no aceptará ningún apoyo del Partido Liberal de cara a la segunda vuelta. Su pronunciamiento se conoció mientras la colectividad adelanta conversaciones internas para definir si respalda a alguno de los dos aspirantes que siguen en la contienda.

La frase más fuerte del candidato fue dirigida contra la bancada liberal. De la Espriella aseguró que el partido es “un apéndice de Petro y Cepeda” y cuestionó el papel de sus congresistas durante el gobierno actual. También dijo que no compartirá espacios políticos con dirigentes que, según él, respaldaron al presidente Gustavo Petro durante los últimos años.

El candidato cerró la puerta a un eventual apoyo formal con una frase directa: “No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia”. Con esto, buscó separar su campaña de las estructuras partidistas tradicionales, uno de los mensajes que ha repetido desde la primera vuelta.

El pronunciamiento se produjo después de que el senador electo Santiago Montoya defendiera la autonomía del Partido Liberal para tomar una decisión. Montoya aseguró que la colectividad no necesita permiso de De la Espriella, de Iván Cepeda ni de Gustavo Petro para definir su postura electoral.