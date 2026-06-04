De la Espriella le cierra la puerta al Partido Liberal: “son apéndice de Petro y Cepeda”

Abelardo de la Espriella rechazó un eventual respaldo del Partido Liberal para la segunda vuelta presidencial. El candidato señaló a esa colectividad de estar vinculada políticamente con Gustavo Petro e Iván Cepeda, en medio de las definiciones partidistas para la votación del 21 de junio.
De la Espriella marca distancia del liberalismo
Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, afirmó que no aceptará ningún apoyo del Partido Liberal de cara a la segunda vuelta. Su pronunciamiento se conoció mientras la colectividad adelanta conversaciones internas para definir si respalda a alguno de los dos aspirantes que siguen en la contienda.
La frase más fuerte del candidato fue dirigida contra la bancada liberal. De la Espriella aseguró que el partido es “un apéndice de Petro y Cepeda” y cuestionó el papel de sus congresistas durante el gobierno actual. También dijo que no compartirá espacios políticos con dirigentes que, según él, respaldaron al presidente Gustavo Petro durante los últimos años.
El candidato cerró la puerta a un eventual apoyo formal con una frase directa: “No voy a aceptar ningún apoyo de ese partido: extrema coherencia”. Con esto, buscó separar su campaña de las estructuras partidistas tradicionales, uno de los mensajes que ha repetido desde la primera vuelta.
El pronunciamiento se produjo después de que el senador electo Santiago Montoya defendiera la autonomía del Partido Liberal para tomar una decisión. Montoya aseguró que la colectividad no necesita permiso de De la Espriella, de Iván Cepeda ni de Gustavo Petro para definir su postura electoral.
La pelea por los apoyos de segunda vuelta
La discusión ocurre en una etapa clave de la campaña presidencial. Tras la primera vuelta, De la Espriella e Iván Cepeda pasaron a la segunda vuelta, que se realizará el domingo 21 de junio. En este tramo, los partidos y dirigentes que quedaron por fuera de la contienda han empezado a definir sus respaldos, adhesiones o decisiones de libertad de voto.
El caso del Partido Liberal es relevante porque se trata de una colectividad con presencia en el Congreso y con divisiones internas frente al gobierno Petro. Aunque algunos sectores han estado más cerca del oficialismo y otros han tomado distancia, el partido todavía no ha cerrado públicamente una decisión definitiva para la segunda vuelta.
De la Espriella ha insistido en que su acuerdo político es con “el pueblo” y no con los partidos tradicionales. Sin embargo, su campaña sí ha recibido señales de respaldo de sectores políticos de derecha y centroderecha, entre ellos dirigentes del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido de la U.
El candidato ha matizado que puede recibir apoyos individuales, pero no acuerdos que impliquen compromisos burocráticos o políticos. En esa línea, dejó abierta la puerta a votantes o dirigentes liberales que quieran acompañarlo a título personal, pero rechazó un respaldo institucional del partido.
Ahora, el Partido Liberal deberá resolver si toma una posición formal, deja en libertad a sus militantes o mantiene su deliberación interna. La decisión se dará en medio de una campaña corta, marcada por la búsqueda de apoyos antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.