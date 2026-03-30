Edna Bonilla defiende a Sergio Fajardo y rechaza la idea del centro "tibio"

La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Edna Bonilla, entró de lleno al debate político con una postura clara: defender el centro como una opción que toma decisiones y desmarcarse de la narrativa que lo tilda de "tibio".

En entrevista con KienyKe.com, Bonilla no solo respaldó a Fajardo, sino que explicó por qué decidió dar el salto de la academia a la política tras casi tres décadas como profesora universitaria, una decisión que —según dijo— estuvo motivada por un diagnóstico preocupante sobre el lugar de la educación en la agenda electoral.

“Hace un par de semanas escribí una columna preguntándome por qué la educación no estaba en el centro del debate electoral. Revisé más de 3.000 propuestas con ayuda de inteligencia artificial y encontré que menos del 17% hablaba de educación, y quienes lo hacían lo hacían de manera marginal. Eso me llevó a cuestionar lo que estaba pasando y a tomar la decisión de dar este paso”, afirmó.

"El centro no es tibio": la defensa a Sergio Fajardo

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la defensa del centro político, una etiqueta que ha perseguido a la candidatura de Fajardo durante años.

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“Soy centro, lo más centro que existe, y lo digo con convicción. El centro no es sinónimo de no tomar decisiones. El centro tiene que presentar propuestas, tiene que asumir posiciones. A mí me preocupa que se haya instalado la idea de que el centro es tibio, porque eso no corresponde a lo que estamos planteando”, aseguró.

Bonilla fue más allá y defendió directamente el rol actual de Fajardo en la campaña, marcando distancia con críticas del pasado.

“Yo no veo a un Sergio Fajardo que no toma decisiones. Veo a un Sergio que ha aprendido, que está tomando posiciones y que está presentando propuestas en todos los escenarios. Esa narrativa hay que cambiarla porque no refleja la realidad de lo que está pasando hoy”, señaló.

Además, insistió en que el país necesita una alternativa distinta a la polarización.

“La política no puede seguir destruyendo familias ni relaciones. Nosotros creemos en tender puentes, en recoger lo mejor de distintas posturas y en construir propuestas que respondan a las necesidades de los ciudadanos”, agregó.

Críticas al Gobierno Petro y a la educación

La candidata también lanzó cuestionamientos al Gobierno de Gustavo Petro, especialmente en materia educativa, uno de los temas donde fue más enfática.

“Aquí ha habido muchas fallas en educación. Hay un desorden y una politización que han hecho mucho daño. Se habla de 500.000 cupos, pero cuando uno revisa, no hay claridad sobre dónde están. Eso no puede pasar en un país que necesita resultados reales”, sostuvo.

También cuestionó la forma en que se han planteado soluciones estructurales:

“Si creemos que la universidad es solo construir edificios, estamos equivocados. La universidad es profesores, investigación, conocimiento. Lo que estamos viendo no está resolviendo el problema de fondo y eso es muy preocupante para el futuro del país”, advirtió.

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Vicepresidencia y críticas al modelo actual

Bonilla también se refirió al papel de la vicepresidencia en Colombia, con una mirada crítica frente a la experiencia reciente.

“Cuando usted tiene visiones o posiciones políticas muy distintas dentro de un mismo gobierno, eso va a salir mal porque se pierde coherencia y el país termina pagando las consecuencias. La vicepresidencia depende de la articulación con el presidente y de tener un propósito común”, explicó.

En contraste, destacó la relación política que mantiene con Fajardo:

“Nosotros no tuvimos que hacer grandes negociaciones porque compartimos los mismos ideales. La tarea es construir el mejor gobierno posible, con equipos técnicos y con capacidad de ejecución”, dijo.

Mujeres, acoso y críticas a Petro

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Bonilla abordó el tema de las mujeres, el acoso y el lenguaje en el poder.

“Yo siempre estoy del lado de las víctimas y lo que está pasando con denuncias de acoso en distintos sectores es dolorosísimo. Pero también creo que hay que mirar todos los escenarios. No puede ser que en algunos casos haya indignación y en otros silencio, eso no es coherente”, señaló.

En ese contexto, cuestionó directamente actitudes del presidente Petro.

“Hubo un momento en el que el presidente dijo que a las mujeres nos iba bien cuando conectábamos el clítoris y yo decía, esto no puede pasar. A las mujeres se nos respeta, tenemos ideas, tomamos decisiones y no se nos puede reducir a ese tipo de expresiones desde el poder”, afirmó.

También criticó lo que calificó como tratos desiguales dentro del gobierno:

“La manera como se le habló a una funcionaria en un consejo de ministros fue terrible, mientras que a otros funcionarios se les trata de manera distinta. Eso también refleja un machismo que no podemos normalizar”, agregó.

La apuesta: educación y oportunidades

Finalmente, Bonilla reiteró que su principal apuesta política es la educación como motor de cambio, insistiendo en que el país necesita pasar de las promesas a la ejecución.

“La brecha en Colombia empieza desde que un niño nace. Eso es inaceptable. Tenemos que garantizar educación inicial, mejorar la calidad, trabajar en lo socioemocional y dar oportunidades reales a los jóvenes. Ese es el cambio serio que estamos proponiendo”, concluyó.

Con un discurso que combina defensa política, crítica y propuestas, Edna Bonilla busca posicionarse como una figura clave en la campaña de Fajardo y como una voz que intenta redefinir el lugar del centro en la política colombiana.

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