La elección presidencial de 2026 entra este 25 de marzo en una etapa clave: la Registraduría sorteará el orden de los 14 candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. Aunque a simple vista parezca un detalle menor, la ubicación en el tarjetón ha generado discusión en cada campaña, sobre todo por una pregunta recurrente: si aparecer de primero da una ventaja real frente a los demás aspirantes.

La respuesta corta es que puede ayudar, pero difícilmente decide una presidencial por sí sola. Precisamente por eso la ubicación no se deja al orden de inscripción ni a otro criterio discrecional, sino que se define mediante sorteo.

¿Por qué la Registraduría hace un sorteo?

La lógica detrás de ese mecanismo es simple. La propia Registraduría establece en su manual de inscripción que la posición en la tarjeta electoral debe definirse de manera aleatoria. La idea es evitar que una eventual ventaja visual o de recordación quede en manos de un solo candidato desde el comienzo.

No se trata de asumir que el primer lugar garantiza una victoria, sino de reconocer que incluso una ventaja pequeña debe repartirse con neutralidad. Si el orden puede influir, así sea de forma marginal, lo razonable es que el Estado no lo asigne de manera anticipada, sino que lo resuelva por azar y con reglas iguales para todos.

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¿Qué dice la evidencia sobre el orden en el tarjetón?

Las investigaciones sobre comportamiento electoral sí han encontrado que aparecer primero puede producir un beneficio adicional en votos. Ese efecto, sin embargo, no opera igual en todas las elecciones ni con la misma intensidad en todos los contextos.

Estudios comparados han mostrado que los candidatos ubicados en la primera posición pueden recibir una ayuda extra, sobre todo cuando el votante tiene menos información, cuando la oferta electoral es más confusa o cuando la decisión se toma con menor nivel de atención. En esos escenarios, el orden de aparición puede influir más de lo que parece.

En Colombia también existen hallazgos en ese sentido, especialmente en elecciones locales y de corporaciones públicas, donde el lugar en el tarjetón se asigna por sorteo. Allí se ha observado que la ubicación puede tener efectos sobre la votación e incluso sobre la posibilidad de obtener un escaño.

¿Por qué en una presidencial el efecto sería más limitado?

Trasladar esa conclusión de manera mecánica a una elección presidencial sería exagerado. No es lo mismo una contienda local, con candidatos menos conocidos y menor información disponible, que una carrera por la Casa de Nariño, marcada por mayor exposición mediática, campañas intensas y niveles más altos de reconocimiento público.

En una presidencial, factores como la imagen del candidato, la estructura política, la capacidad de movilización, el cubrimiento mediático y el momento de la campaña pesan mucho más que el lugar que ocupe una casilla en el tarjetón. La posición puede ofrecer un pequeño empujón, en especial entre votantes menos informados o indecisos, pero no reemplaza una candidatura sólida ni corrige una campaña débil.

Por eso, más que hablar de una ventaja decisiva, lo adecuado es entender el primer lugar como un beneficio marginal. Puede sumar algo en los bordes, pero no determina por sí solo el resultado de una elección nacional.

Lo que realmente está en juego

El sorteo del tarjetón no define la presidencial, pero sí busca asegurar una competencia más equilibrada desde el diseño mismo de la tarjeta electoral. Su importancia no radica en que el primer lugar escoja al próximo presidente, sino en que cualquier ventaja potencial, por pequeña que sea, debe distribuirse con reglas imparciales.

En otras palabras, el orden sí importa, pero no manda sobre la elección. Puede influir un poco; no decide por sí mismo quién llega a la Casa de Nariño.



