Fiscalía inspecciona sede de Colombia Humana por manejo de campaña Petro

Mié, 29/10/2025 - 15:58
Agentes del ente investigador realizan diligencias en Bogotá por orden del fiscal 50 anticorrupción, en el marco de la verificación de los estados financieros de 2022.
Colombia Humana.
Créditos:
Colombia Humana.

Este miércoles 29 de octubre, investigadores de la Fiscalía General de la Nación adelantaron una inspección en la sede del partido Colombia Humana, ubicada en Bogotá.

La diligencia fue ordenada por el Fiscal 50 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y está relacionada con las verificaciones sobre la campaña presidencial del año 2022.

Verificación de estados financieros

Según informó la Fiscalía, el procedimiento hace parte de las “labores necesarias de verificación de los estados financieros vinculados a la campaña presidencial del año 2022”, en la que participaron el hoy presidente Gustavo Petro Urrego y su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa Barragán.

El ente investigador explicó que “esta actuación es parte de un trabajo metodológico, técnico y objetivo, encaminado a verificar hechos e identificar posibles responsabilidades en el marco del mandato institucional de la Fiscalía y en la búsqueda de establecer la presunta financiación ilícita de campañas y violación de topes electorales”.

Antecedentes del caso

El pasado 25 de agosto, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), emitieron una decisión tras una investigación adelantada durante más de dos años.
En su pronunciamiento, concluyeron que la campaña política de Gustavo Petro habría superado los topes de financiación establecidos, con una diferencia superior a 3.500 millones de pesos, al sumar los gastos de la primera y segunda vuelta presidencial.

Continuidad del proceso

La Fiscalía indicó que la inspección en la sede de Colombia Humana se desarrolla dentro de un proceso de verificación técnica y que las diligencias buscan recopilar información contable y documental relacionada con la financiación de la campaña electoral de 2022.

Hasta el momento, no se han anunciado imputaciones ni medidas adicionales, y el ente investigador reiteró que las actuaciones se adelantan “en estricto cumplimiento de la ley y con total independencia institucional”.

Creado Por
Sandra Vargas
Colombia Humana
Pacto Histórico
Noticias Colombia
Coyuntura Nacional
