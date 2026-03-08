La historia poco conocida de Claudia López: infancia difícil, política y triunfo

La noche del 8 de marzo de 2026, cuando se confirmó que Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones, su historia política sumó un nuevo capítulo. Sin embargo, su camino hacia ese momento no empezó en una campaña ni en un debate electoral, sino décadas atrás, en medio de salones de colegio público, sacrificios familiares y una madre decidida a sacar adelante a su hija.
Detrás de la figura pública hay una historia marcada por la perseverancia, el estudio y el ejemplo de María del Carmen Hernández, la mujer que ha acompañado cada paso de su vida.
Si alguien ha estado siempre al lado de Claudia López, ha sido su madre. María del Carmen Hernández, nacida en Bogotá a finales de los años 40, fue la primera de su familia en obtener un título universitario y dedicó 40 años a la docencia en colegios del Distrito.
También fue sindicalista durante 35 años, una vocación que la llevó a enfrentar amenazas cuando dirigía un colegio en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
La vida no le dio tregua. Cuando Claudia tenía cuatro años y su hermana Marta tres, su padre, Reyes Elías López, un campesino al que María del Carmen recuerda como “un trabajador incansable”, decidió irse con otra mujer.
De un momento a otro, ella quedó sola criando a sus hijas y a dos adolescentes más de la familia.
Ese mismo año ocurrió una tragedia que marcaría para siempre la historia familiar: la hermana menor de Claudia murió en un accidente doméstico. Poco después, la madre de María del Carmen sufrió una trombosis que casi le cuesta la vida.
Hoy, la madre de la política recuerda ese periodo como una serie de “pruebas de Dios” que logró superar con el paso del tiempo.
Gran parte de la infancia de Claudia López transcurrió entre salones de clase. Su madre enseñaba en colegios públicos y ella solía acompañarla, viendo cómo ayudaba a niños a aprender a leer y escribir.
Como profesora, María del Carmen daba clases de todo: lenguaje, historia, educación cívica e incluso deportes. En ese ambiente crecieron Claudia y sus hermanos, rodeados de libros, discusiones políticas y conversaciones sobre el país.
Ese entorno también alimentó una curiosidad que más adelante la llevaría a la política.
Con el paso de los años, María del Carmen rehízo su vida con otro compañero, con quien tuvo tres hijos más: Carolina, Jason Eduardo y José Luis.
El despertar político de una estudiante
La vocación pública de Claudia apareció muy temprano. Siendo joven se convirtió en líder estudiantil del movimiento de la Séptima Papeleta, una iniciativa que impulsó la votación ciudadana que terminó abriendo el camino para la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1991.
Fue uno de los primeros momentos en los que entendió que la política podía cambiar el rumbo del país.
Su camino académico también reflejó esa convicción. Se graduó como profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado.
Luego continuó su formación en el exterior: Maestría en Administración Pública y Política Urbana en Columbia University, beca en Yale, Doctorado en Ciencia Política en Northwestern University y desde enero de 2024 es becaria en Harvard.
A mediados de los años 2000, Claudia López se convirtió en una de las investigadoras que ayudó a destapar el entramado entre paramilitares y políticos en distintas regiones del país. Sus investigaciones contribuyeron a revelar lo que luego se conocería como el escándalo de la parapolítica.
Desde entonces se consolidó como una de las voces más críticas frente a las relaciones entre sectores políticos y grupos armados, especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Las denuncias le costaron amenazas de muerte, pero no frenaron su trabajo público.
Del Congreso a la Alcaldía de Bogotá
En 2014, López dio el salto a la política electoral y fue una de las candidatas más votadas al Senado, donde impulsó una agenda enfocada en anticorrupción, inclusión social, educación, medio ambiente y paz.
Cinco años después llegó otro momento histórico: en 2019 fue elegida como la primera mujer alcaldesa de Bogotá, cargo que asumió en 2020.
Su administración enfrentó uno de los periodos más difíciles para la ciudad: la pandemia del COVID-19. Durante su gobierno también avanzó en proyectos clave como la construcción del Metro de Bogotá y el plan de obras de infraestructura.
Además impulsó el programa más amplio de educación, empleo y cuidado para jóvenes, mujeres y familias trabajadoras en la historia de la ciudad.
El amor que llegó “en cámara lenta”
En medio de su intensa vida pública, también apareció el amor. Claudia López y Angélica Lozano se conocieron en 2007, aunque la relación comenzó en 2012.
La propia López ha contado que todo ocurrió “en cámara lenta”.
Entre conversaciones, encuentros y viajes, la relación creció hasta consolidarse. La pareja se casó el 16 de diciembre de 2019, convirtiéndose en una de las uniones más visibles de la política colombiana.
El 27 de octubre de 2019, cuando se confirmó su victoria en la Alcaldía de Bogotá, Claudia López vivió uno de los momentos más emotivos de su vida. Después de celebrar con Angélica Lozano, corrió a abrazar a su madre. Las dos rompieron en llanto.
Días después lo recordaría con emoción: “Agradezco profundamente haber vivido para darle esta satisfacción a mi madre, que ha hecho todo por mí”.
Un nuevo capítulo político
Décadas después de aquellas jornadas entre pupitres y debates estudiantiles, Claudia López sigue escribiendo su historia política.
En diciembre de 2025 presentó 1,2 millones de firmas para inscribir su candidatura presidencial a través del movimiento ciudadano Imparables.
Y ahora, tras ganar la Consulta de las Soluciones del 8 de marzo de 2026, su nombre vuelve a estar en el centro del escenario político nacional.
Detrás del triunfo hay una historia construida con estudio, luchas públicas y afectos personales. Pero sobre todo con la determinación de una mujer que, como suele repetir, siempre ha intentado “hacer lo que depende de uno y hacerlo bien”.