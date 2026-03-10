El candidato presidencial Mauricio Lizcano invitó a Claudia López y Roy Barreras a unirse a su campaña con miras a las elecciones de la primera vuelta.

Según explicó, el objetivo es construir una propuesta política que logre unir al centro en Colombia y ofrecer una alternativa distinta a los sectores políticos que considera extremos.

Lizcano aseguró que los resultados de las votaciones realizadas el pasado domingo evidencian que una parte importante del electorado colombiano continúa buscando una opción política moderada.

A su juicio, varios sectores que intentaron representar esa alternativa no lograron consolidarse electoralmente.

“Los resultados del domingo demuestran que Colombia y los colombianos siguen buscando una opción alejada de los extremos. Desafortunadamente, quienes lo intentaron no les fue tan bien”, afirmó el candidato.

Invitación directa a López y Barreras

En su pronunciamiento, Lizcano mencionó directamente a Claudia López y Roy Barreras como figuras políticas que podrían sumarse a su proyecto.

“Claudia López, Roy Barreras, incluso muchos candidatos de la Gran Consulta que le apostaron a esa opción no lo consiguieron”, señaló.

Por esa razón, aseguró que su campaña buscará ganarse la confianza de los ciudadanos que desean una propuesta política basada en resultados concretos.

El aspirante presidencial afirmó que su estrategia estará centrada en presentar su trayectoria y propuestas como base para consolidar una opción electoral competitiva.

“Voy a dar todo de mí con mis propuestas y mi hoja de vida para sacar adelante ese país que nos aleje de los extremos y nos dé resultados”, afirmó.

Además, reiteró que su campaña busca representar a lo que llamó “el colombiano real”, con iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida en el país.

La apuesta por unir el centro político

Lizcano concluyó su mensaje reiterando la invitación a los líderes políticos que han buscado posicionarse en el centro ideológico.

“Por eso, a personas que ya lo intentaron y no lo lograron, como Claudia López y Roy Barreras, los invito a que se unan a nuestra campaña, una campaña nueva, diferente donde realmente sí podremos unir el centro y ganar las elecciones en Colombia”, expresó.