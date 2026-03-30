De cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el tarjetón volvió a moverse, aunque no en su estructura. El orden de las casillas sigue siendo el mismo que definió la Registraduría en el sorteo del 25 de marzo, cuando quedaron ubicadas las 14 fórmulas presidenciales y la casilla 15 para el voto en blanco. Lo que cambió ahora es la identidad visual con la que varias campañas aparecerán ante los votantes, a partir de nuevos logos aprobados por las autoridades electorales.

Los ajustes ya no se limitan a las dos campañas que habían concentrado la atención inicial. En la casilla de Paloma Valencia se mantiene el logo del Centro Democrático, pero ahora aparece acompañado por los emblemas de los movimientos que hicieron parte de la Gran Consulta por Colombia, el mecanismo de centroderecha y derecha en el que la senadora resultó ganadora el 8 de marzo. En la de Iván Cepeda, el logo del Pacto Histórico incorpora además la referencia a En Marcha, en línea con la ampliación de respaldos que su campaña ha buscado mostrar en los últimos días.

Sin embargo, los cambios visibles van más allá de esas dos casillas. Según los logos aprobados por el CNE, la campaña de Claudia López incorpora la frase “Una nueva historia” en su marca; Mauricio Lizcano deja de exhibir el logo de ASI y pasa a una identidad centrada en “Firme con Lizcano Colombianismo”; Sergio Fajardo reemplaza el emblema de Dignidad y Compromiso por la marca “Fajardo Presidente”; y Luis Gilberto Murillo cambia su identificación anterior por “La oportunidad es Colombia”. A eso se suman un rediseño más marcado en la casilla de Sondra Macollins, con predominio del color rojo, y un ajuste en la de Carlos Caicedo, ahora dominada por el azul.

En otras palabras, el tarjetón no cambió de fondo, pero sí de apariencia. Cepeda sigue en la casilla 1, Claudia López en la 3, Paloma Valencia en la 12 y Fajardo en la 13. Tampoco hubo nuevas candidaturas ni movimientos en la ubicación de las fórmulas. Lo que sí empieza a verse con más claridad es otra cosa: varias campañas están usando el tarjetón para mostrar mejor sus alianzas, reforzar marcas propias o despegarse de logos partidistas previos. En la recta final hacia la primera vuelta, la pelea por la casilla sigue siendo la misma; lo que cambia es la manera de presentarse dentro de ella.



