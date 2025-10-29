María José Pizarro declina ser cabeza de lista del Pacto

Continuará en el Congreso y en las calles

Pizarro señaló que seguirá trabajando desde su curul hasta el próximo 20 de julio “con un pie en el Congreso y un pie en las calles”. Además, le expresó a Corcho la responsabilidad que asume al liderar la bancada.

“Le deseo lo mejor a Carolina Corcho en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República liderando la nueva bancada del Pacto Histórico. Hay mucho por hacer y yo voy a estar desde donde este proyecto político me requiera, con convicción y con alegría siempre. Que estén seguros de que me van a ver allí, solo donde nuestro pueblo me necesite y me convoque, como siempre ha sido”, explicó.

Reacciones al anuncio

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, calificó la decisión de Pizarro como un acto de grandeza política y aseguró que “a estatura y generosidad políticas se prueban en momentos de decisiones trascendentales”.