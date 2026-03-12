Inicio
Maurice Armitage renunció a su candidatura presidencial

Jue, 12/03/2026 - 09:43
El empresario y exalcalde de Cali anunció que declina su aspiración presidencial para evitar mayor fragmentación del voto y aseguró que seguirá aportando al país desde el sector empresarial.
El empresario y exalcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció que decidió retirar su aspiración presidencial y no continuará en la contienda electoral. La decisión fue comunicada a través de un mensaje público en el que explicó que, pese al trabajo adelantado para estructurar su candidatura, considera necesario reducir el número de aspirantes para evitar una mayor fragmentación del voto.

En su declaración, Armitage explicó que dedicó una parte importante de su tiempo a la preparación de la campaña presidencial. Según detalló, conformó un equipo de trabajo con el que elaboró un plan de gobierno y desarrolló las piezas publicitarias necesarias para el lanzamiento de la candidatura.

El empresario también señaló que su equipo adelantó gestiones logísticas y administrativas para formalizar la aspiración, entre ellas la separación de vallas publicitarias, la grabación del video de lanzamiento y los trámites requeridos para la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Sin embargo, tras evaluar el panorama político, decidió dar un paso al costado. En su mensaje indicó que todas las candidaturas que han surgido en el proceso electoral son legítimas y reflejan la vitalidad de la democracia colombiana, pero consideró que las fuerzas políticas ya están suficientemente alineadas para afrontar la etapa final de la contienda.

Armitage también explicó que su condición de candidato independiente influyó en la decisión. Según manifestó, no pertenece a una estructura política ni cuenta con una fuerza partidista que respalde su aspiración en la recta final del proceso electoral.

Continuará en el sector empresarial

En su pronunciamiento, el exalcalde aseguró que seguirá aportando al país desde su actividad empresarial. Destacó que gran parte de su trayectoria ha estado enfocada en construir empresas productivas y sostenibles.

De acuerdo con su mensaje, durante su vida empresarial ha buscado promover un modelo basado en la valoración del ser humano dentro de las organizaciones y en una distribución del ingreso que permita fortalecer las compañías y generar oportunidades laborales.

Agradecimiento a quienes lo apoyaron

Al final de su comunicado, Armitage expresó su gratitud hacia las personas que respaldaron su aspiración presidencial durante el proceso de preparación de la candidatura.

“A quienes me apoyaron desinteresadamente en este proceso, toda mi gratitud”, señaló.

Con esta decisión, el empresario se aparta de la carrera presidencial luego de haber avanzado en varias etapas de preparación de campaña.

