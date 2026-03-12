Inicio
Jue, 12/03/2026 - 08:34
La académica y exsecretaria de Educación de Bogotá acompañará al candidato presidencial del centro en las elecciones del 31 de mayo.
Sergio Fajardo y Edna Bonilla
Créditos:
X @sergio_fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que la académica y exfuncionaria pública Edna Bonilla será su fórmula vicepresidencial para las elecciones del próximo 31 de mayo.

Con esta decisión, el aspirante busca fortalecer su apuesta política en el centro y consolidar alianzas de cara a la primera vuelta presidencial.

Bonilla se venía desempeñando como directora ejecutiva de la Fundación Ábacos y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el servicio público y la academia.

Trayectoria en el sector público y la academia

Edna Bonilla es doctora en Estudios Políticos y contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia.

Desde 1998 ha sido profesora en esta institución y también se ha desempeñado como docente visitante en universidades internacionales como Sciences Po, en Francia, y la Universidad Austral, en Argentina.

Durante su carrera ha combinado su trabajo académico con la gestión pública y la formulación de políticas públicas en áreas como educación, desarrollo social y políticas urbanas.

Ha ocupado varios cargos de liderazgo en el sector público, especialmente en la capital del país. Entre ellos se destacan su paso como secretaria de Educación de Bogotá entre 2020 y 2023, periodo en el que lideró estrategias para garantizar el acceso a la educación durante la pandemia.

También fue secretaria de Hábitat, directora nacional de Extensión de la Universidad Nacional y gerente general de la Caja de Vivienda Popular.

En varias ocasiones se desempeñó como alcaldesa encargada de Bogotá, lo que consolidó su experiencia en la administración pública local.

A lo largo de su trayectoria académica ha publicado más de 50 trabajos de investigación relacionados con temas como hacienda pública, gestión del conocimiento y desarrollo social.

Su trabajo se ha centrado especialmente en el diseño y evaluación de políticas públicas, con énfasis en educación, vivienda y desarrollo urbano.

“Más preparada que un yogur”: Fajardo

Durante el anuncio, Sergio Fajardo destacó la trayectoria académica y profesional de su fórmula vicepresidencial.

“Es una mujer que tiene una cantidad de cualidades que yo lejos, pero lejos de tener. Yo la admiro”, afirmó el candidato.

También resaltó su formación académica y su experiencia en el sector público.

“Ella se graduó de un colegio público y luego entró a la Universidad Nacional. Tiene más estudios que hasta ahí, más preparada que un yogur. Le doy el último: doctorado en ciencia política”, dijo.

Fajardo también subrayó el papel de Bonilla durante la pandemia, cuando, según afirmó, trabajó para que miles de niños y jóvenes pudieran continuar con su educación y acceder a alimentación escolar.

