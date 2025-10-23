Paloma Valencia citará a moción de censura al ministro Eduardo Montealegre

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia envió una fuerte y contundente crítica al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras conocerse el proyecto de ley que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

La congresista aseguró en sus redes sociales que la iniciativa es “una constituyente a la venezolana” y advirtió que esta propuesta representa el mayor riesgo institucional en tres décadas.

De acuerdo con Valencia, la iniciativa propuesta por el Ministerio de Justicia permitiría al ejecutivo tener el control directo de una parte significativa de los delegatarios al establecer cupos especiales para sectores específicos.

“El Gobierno controlaría de entrada el 38% de la Asamblea y solo necesitaría una pequeña porción de los elegidos por voto popular para tener mayoría absoluta”, dijo.

En esa línea, la congresista especificó que la propuesta pretende eliminar la independencia del Banco de la República, dar facultades legislativas a la Corte Constitucional y debilitar al Congreso.

“Es un intento de concentrar el poder y desmantelar el equilibrio institucional que protege la democracia”, aseguró.

Por otra parte, dio a conocer que citará a una moción de censura al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a quien acusa de “liderar una agenda para acabar con la Constitución del 91”.

“No puede pretender cambiar las reglas de juego para manipular las elecciones de 2026 y perpetuar a Petro en el poder. Esto ya no es una discusión de partidos, sino la defensa de la institucionalidad que con tanto esfuerzo se logró acordar en 1991”, concluyó.

Vea los trinos de Paloma Valencia a continuación: