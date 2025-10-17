Inicio
Política

Petro deberá retractarse por frase sobre el clítoris y el cerebro femenino

Vie, 17/10/2025 - 15:23
Un fallo judicial dio cinco días al presidente Gustavo Petro para disculparse públicamente por una declaración considerada sexista durante un consejo de ministros.
Presidente Gustavo Petro.
Créditos:
Presidencia de la República.

El presidente Gustavo Petro deberá retractarse públicamente en un plazo máximo de cinco días, tras una decisión judicial que consideró discriminatorias sus declaraciones sobre las mujeres durante un consejo de ministros realizado en septiembre de 2025.

En esa ocasión, el mandatario afirmó que “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”, palabras que motivaron una acción de tutela interpuesta por Tatiana Echavarría Arango.

La ciudadana solicitó protección para sus derechos y los de su hija, al considerar que la expresión “relega a la mujer a un papel meramente corporal, afectando su dignidad y autonomía”, además de generar confusión en la formación de valores democráticos en menores que siguen las transmisiones oficiales.

El juzgado concluyó que las afirmaciones del presidente reproducen estereotipos sexistas y patriarcales que vulneran la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Asimismo, señaló que la libertad de expresión tiene límites cuando se trata de discursos que pueden fomentar la discriminación o la violencia de género.

El fallo también resaltó que, por su condición de jefe de Estado, Petro tiene el deber de actuar con especial prudencia y responsabilidad en sus intervenciones públicas.

Por tanto, el juez ordenó que la retractación se realice en un nuevo consejo de ministros transmitido por los mismos canales oficiales, con disculpas dirigidas a la accionante, su hija y a todas las mujeres del país.

Además, el presidente deberá participar en un curso de sensibilización sobre género, igualdad y no discriminación, organizado por la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del fallo.

El despacho judicial advirtió, finalmente, que el mandatario deberá abstenerse de emitir expresiones que vulneren los derechos de las mujeres o refuercen estereotipos de género en futuras intervenciones públicas.

Creado Por
Sandra Vargas
Gustavo Petro
Gobierno Nacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Exponen primera foto del papá de Greeicy cuando fue capturado
Papá de Greeicy foto captura
El caso del papá de Greeicy Rendón sigue llamando la atención, ahora se viralizó la primera foto de su captura.
Colombia
Salvatore Mancuso oficializó su papel como gestor de paz en la Casa de Nariño
Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez.
El exjefe paramilitar recibió el documento que lo acredita como gestor de paz, en un acto encabezado por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, en la sede presidencial.
Entretenimiento
Festival Patrimonios en Ruana 2025: música y tradición bogotana
festival-ruana-Usme-Bogotá
El Festival Patrimonios en Ruana 2025 celebra las raíces campesinas y la diversidad cultural con música, arte y tradición.
Bogotá
Simbiontes: el rock que une a presos y guardianes en La Modelo
En la cárcel La Modelo, un grupo de rock formado por internos y guardianes demuestra que la música puede romper muros y transformar vidas desde adentro.
En la cárcel La Modelo, un grupo de rock formado por internos y guardianes demuestra que la música puede romper muros y transformar vidas desde adentro.
Kien Opina
Remberto Burgos de la Espriella
Vie, 17/10/2025 - 09:20
Autolavado cerebral
Remberto Burgos de la Espriella
Robinson Castillo
Jue, 16/10/2025 - 13:30
El poder del voto joven este 19 de octubre
Robinson Castillo
Juan Pablo Manjarres
Jue, 16/10/2025 - 09:03
El profe corrompido
Juan Pablo Manjarres
Federico Arellano Mendoza
Mié, 15/10/2025 - 12:55
EL ABUSO DEL DERECHO
Federico Arellano Mendoza