Petro firmó decreto que ordena desclasificar archivos de inteligencia del DAS

Vie, 17/10/2025 - 15:52
Durante un acto de reconocimiento al Colectivo José Alvear Restrepo, el presidente firmó un decreto que busca revelar verdades ocultas del antiguo organismo de seguridad.
Presidente Gustavo Petro.
Créditos:
Presidencia de la República.

En un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso Integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el presidente Gustavo Petro anunció la desclasificación inmediata de los archivos de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el mandatario firmó el decreto que levanta la reserva de los documentos de inteligencia, contrainteligencia y de los gastos reservados del antiguo organismo estatal.

“El proceso de desclasificación comienza ahora. No es hasta junio de 2026, como se había previsto”, señaló Petro, quien instruyó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a iniciar de inmediato la apertura de los archivos.

El jefe de Estado explicó que el procedimiento incluirá un proceso de anonimización para proteger algunos nombres, pero aclaró que no se ocultarán las identidades de los responsables de los hechos. “No deben ser los nombres de los culpables los que desaparezcan”, subrayó.

Petro también hizo referencia a otros organismos de inteligencia activos, como la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), y afirmó que su objetivo es garantizar mayor transparencia en su funcionamiento. “La Dipol es una caja oscura para mí y va a ser una caja transparente”, aseguró el mandatario.

Con esta medida, el Gobierno busca aportar a la verdad histórica y a la reparación de las víctimas de las prácticas de inteligencia ilegal que marcaron uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país.

