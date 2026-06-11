Inicio
Política

Petro habla en The Washington Post de su relación con Trump y el narcotráfico

Jue, 11/06/2026 - 14:16
A semanas de dejar la Presidencia, Petro reivindicó su política antidrogas y la cooperación con Washington pese a las tensiones.
Petro habla en The Washington Post de su relación con Trump y el narcotráfico
Créditos:
Prensa de la presidencia

A menos de dos meses de dejar la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro defendió este jueves, en una columna de opinión publicada en The Washington Post, el balance de su Gobierno en materia de seguridad y cooperación antidrogas con Estados Unidos.

En el texto, el mandatario también reivindicó el trabajo conjunto con el presidente estadounidense Donald Trump, pese a los fuertes desencuentros que marcaron la relación bilateral durante su mandato.

Cooperación antidrogas con Estados Unidos

Petro enumeró los que considera logros de su administración y destacó la colaboración entre Bogotá y Washington en la lucha contra el narcotráfico. Según el presidente, los resultados obtenidos muestran la importancia de mantener una alianza estrecha entre ambos países.

“Mi Gobierno ha trabajado de cerca con nuestros amigos en Washington para traer paz y estabilidad a nuestra región”, escribió Petro, quien dejará el cargo en agosto tras completar su mandato de cuatro años.

El mandatario afirmó que la inteligencia colombiana ha tenido un papel clave en los éxitos de interdicción de drogas de Estados Unidos. También señaló que Colombia ha aprobado cientos de extradiciones desde 2022, incluidas unas 300 en 2025, y que ha realizado más de 17.000 arrestos relacionados con el narcotráfico durante su administración.

De acuerdo con Petro, estos resultados fueron posibles por operaciones desarrolladas tanto por las autoridades colombianas como en coordinación con agencias estadounidenses e Interpol.

Una relación marcada por tensiones

La defensa de ese legado llega después de una relación bilateral con numerosos altibajos. Aunque en su artículo reconoce que no siempre coincidió con Trump, el presidente colombiano aseguró sentirse “orgulloso” de haber trabajado “hombro con hombro” con el mandatario republicano para combatir el tráfico de drogas y la violencia de las organizaciones criminales transnacionales.

Uno de los momentos más tensos entre ambos Gobiernos ocurrió en septiembre de 2025, cuando Estados Unidos revocó la visa de Petro después de que participara en una manifestación en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. En ese evento, el presidente colombiano instó a soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump”.

La medida también alcanzó a varios miembros de su gabinete y profundizó una serie de disputas que ya incluían diferencias sobre los vuelos de deportación de migrantes, la estrategia antidrogas y las operaciones militares estadounidenses en la región.

Pese a esos episodios, Petro utilizó la tribuna del diario estadounidense para destacar los puntos de cooperación entre ambos países y defender los resultados alcanzados durante su mandato.

Lo que sigue en Colombia

El presidente colombiano dejará el poder en agosto, una vez concluya el proceso electoral que definirá a su sucesor.

La segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, enfrentará al senador de izquierda Iván Cepeda, identificado como el candidato de continuidad del proyecto político de Petro, y al abogado penalista Abelardo de la Espriella, una figura de ultraderecha, en una contienda que se anticipa reñida.

Creado Por
Agencia EFE
Colombia
Política
Estados Unidos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Petro habla en The Washington Post de su relación con Trump y el narcotráfico
Petro habla en The Washington Post de su relación con Trump y el narcotráfico
A semanas de dejar la Presidencia, Petro reivindicó su política antidrogas y la cooperación con Washington pese a las tensiones.
Fútbol
Quién es Nachito, el aficionado inmortalizado en el Estadio Azteca
historia-Nachito-estadio-Azteca
Una estatua de bronce instalada hace más de 20 años convirtió a Ignacio Villanueva en una de las figuras más curiosas del fútbol mexicano.
Política
Aprueban ley que prohíbe la mutilación genital femenina en Colombia
Mutilación genital
Colombia se convierte en el primer país de América Latina en prohibir esta práctica.
Fútbol
Detalles del encuentro entre la presidenta de México con el presidente de la FIFA
Encuentro de la presidenta de México con el presidente de la FIFA previo al Mundial 2026.
Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino tuvieron su encuentro previo al inicio del Mundial 2026 en México.