Inicio
Política

Petro pide a la UE normalizar vuelos hacia Venezuela

Dom, 30/11/2025 - 16:22
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la Unión Europea para que se normalicen los vuelos desde y hacia Venezuela.
Petro Venezuela
Créditos:
EFE

 El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este domingo a la Unión Europea (UE) que ordene la normalización de los vuelos desde y hacia Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtiera el sábado que el espacio aéreo del país suramericano está "cerrado en su totalidad".

"Solicito a la Unión Europea en aras del acuerdo alcanzado entre Unión Europea y América Latina y el Caribe ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan", expresó Petro al actualizar un mensaje publicado en X, donde pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar a una reunión por el cierre "completamente ilegal" del espacio aéreo venezolano.

Petro, que tachó de "completamente ilegal" el anuncio del cierre del espacio aéreo venezolano, no detalló a qué acuerdo se refiere, pero la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) suscribieron este mes en la ciudad colombiana de Santa Marta una declaración en la que, ente otros asuntos, se comprometieron al "pleno cumplimiento del derecho internacional" en la lucha contra el narcotráfico.

En su mensaje del sábado, Trump advirtió de su decisión de cerrar el espacio aéreo venezolano a "todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas".

Pese a la advertencia de Trump, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, mantuvo con normalidad sus operaciones durante el sábado y recibió vuelos desde Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana.

Por el momento, Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones en Venezuela.

Todo esto ocurre luego de que el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

También se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado decenas de muertos y que se realiza con el argumento -no demostrado- de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, al presidente del país, Nicolás Maduro. 

Creado Por
Agencia EFE
Gustavo Petro
Venezuela
Unión Europea
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Petro pide a la UE normalizar vuelos hacia Venezuela
Petro Venezuela
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la Unión Europea para que se normalicen los vuelos desde y hacia Venezuela.
Entretenimiento
Aida Victoria Merlano demanda a su ex por este motivo
Aida Victoria Merlano demanda a su ex
Aida Victoria Merlano confesó que demandó a su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada, después de un arduo rifirrafe en redes.
Colombia
Encontraron a una colombiana sin vida en río de Nueva York
Colombiana encontrada sin vida en río de Nueva York
Esta es la desgarradora historia de Karen Juliette Romero, una colombiana encontrada sin vida en un río de Nueva York.
Colombia
Cancillería rechaza cierre del espacio aéreo venezolano
Cancillería rechaza bloqueo aéreo de Venezuela
La Cancillería de Colombia resaltó las imprecisiones de Estados Unidos al bloquear el espacio aéreo de Venezuela.
Kien Opina
Cristina Plazas Michelsen
Sáb, 29/11/2025 - 10:33
Infiltración no; complicidad.
Cristina Plazas Michelsen
Paloma Valencia
Sáb, 29/11/2025 - 08:14
Los pupilos de Petro
Paloma Valencia
Juan Restrepo
Sáb, 29/11/2025 - 08:02
Panamá no es Venezuela
Juan Restrepo
Carmen Caballero
Vie, 28/11/2025 - 10:29
Capital que transforma país
Carmen Caballero