Pinzón cuestionó a Petro por priorizar intereses personales en su visita a EE.UU.

El precandidato presidencial y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón lanzó fuertes críticas contra la agenda internacional del presidente Gustavo Petro, especialmente frente a la visita que el mandatario realizará a Estados Unidos. Según Pinzón, la política exterior del actual Gobierno no está enfocada en la defensa de los intereses de Colombia ni en la protección de sus ciudadanos en el exterior.

Para el exfuncionario, el viaje del jefe de Estado no responde a una estrategia diplomática clara que fortalezca las relaciones bilaterales con uno de los principales aliados históricos del país, sino que estaría motivado por intereses personales y políticos.

Señalamientos por supuestos intereses personales

Pinzón sostuvo que el presidente Petro estaría priorizando asuntos relacionados con su situación migratoria y su eventual salida de la denominada “lista Clinton”, en lugar de promover beneficios concretos para Colombia. A su juicio, este enfoque debilita la credibilidad del país en el escenario internacional y genera incertidumbre en las relaciones exteriores.

“El mandatario de los colombianos no está defendiendo a los ciudadanos ni los intereses del país, sino dedicándose a respaldar causas ajenas a la diplomacia nacional”, afirmó el precandidato, quien ha sido una de las voces más críticas de la política exterior del actual Gobierno.

Críticas por respaldo a Nicolás Maduro

Uno de los puntos más sensibles de la crítica de Pinzón tiene que ver con la postura del presidente Petro frente al régimen venezolano. El exministro recordó que el jefe de Estado ha manifestado en repetidas ocasiones su respaldo a Nicolás Maduro y ha solicitado su liberación, pese a que el líder venezolano enfrenta graves señalamientos y cargos por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Para Pinzón, este respaldo resulta contradictorio con una visita oficial a Washington y va en contravía de los intereses estratégicos de Colombia. “En lugar de defender a los colombianos y los intereses del país, el presidente se dedica a respaldar al jefe de uno de los carteles del narcotráfico a nivel internacional”, aseguró.

Impacto en las relaciones internacionales

El precandidato advirtió que, durante la actual administración, las relaciones internacionales de Colombia se han visto seriamente afectadas, lo que ha generado costos políticos, diplomáticos y económicos. Según dijo, la falta de una línea clara en política exterior ha deteriorado la imagen del país y ha debilitado su posición frente a aliados clave.

En ese sentido, Pinzón insistió en que la diplomacia colombiana debe estar al servicio del pueblo y no de intereses personales ni de gobiernos extranjeros. “La política exterior debe proteger a los ciudadanos, defender la soberanía y promover los intereses nacionales”, enfatizó.

Un llamado a redefinir la diplomacia colombiana

Para Juan Carlos Pinzón, el propósito fundamental de la diplomacia debe ser garantizar oportunidades, seguridad y respeto para los colombianos dentro y fuera del país. Consideró que Colombia necesita recuperar una política exterior pragmática, coherente y alineada con sus intereses estratégicos.

Las declaraciones del precandidato se suman al debate político sobre el rumbo internacional del Gobierno Petro y anticipan que la política exterior será uno de los ejes de discusión en la antesala de la campaña presidencial, especialmente frente a la relación con Estados Unidos y otros actores clave del escenario global.