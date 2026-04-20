¿Quién es Andrés López, el viceministro señalado en la campaña de Cepeda?

El nombre de Giovanny Andrés López Cabezas, conocido públicamente en este caso como Andrés López, entró en la discusión electoral después de que el candidato presidencial Iván Cepeda afirmara que el funcionario habría promovido su aspiración en un grupo de WhatsApp. El Ministerio TIC respondió que no tiene pruebas ni denuncias formales sobre esos hechos.

¿Quién es Andrés López?

López Cabezas es el actual viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cartera que hoy encabeza Carina Murcia Yela. Su nombramiento como viceministro quedó registrado oficialmente el 14 de noviembre de 2025 y en la estructura vigente del ministerio aparece como cabeza de ese despacho, con responsabilidad sobre áreas como Apropiación de TIC y Gobierno Digital.

La información pública oficial sobre su trayectoria es limitada, pero documentos y directorios del MinTIC muestran que antes de asumir el viceministerio ya figuraba dentro de la entidad y había aparecido como jefe encargado de la Oficina de Fomento Regional de las TIC. Es decir, no se trata de un nombre externo al sector, sino de un funcionario que ya venía ocupando posiciones internas antes de llegar al cargo actual.

¿Qué originó el señalamiento?

La controversia comenzó el 17 de abril, cuando Cepeda dijo que López habría participado en un grupo de WhatsApp para promover su campaña presidencial. El propio candidato sostuvo que no tenía conocimiento previo de esa actividad y marcó distancia de cualquier apoyo de servidores públicos. En su pronunciamiento, reiteró que ningún funcionario debe intervenir en proselitismo político. Hasta ahora, lo que existe públicamente es ese señalamiento y su difusión en medios; no una decisión judicial o disciplinaria sobre el caso.

El episodio puso a López en el centro de la campaña porque no ocupa un cargo menor. Como viceministro, hace parte de la cúpula del MinTIC y su posición lo vuelve especialmente visible en un debate sobre participación en política de funcionarios del Gobierno. En Colombia, Función Pública ha reiterado que los servidores públicos no pueden tomar parte en actividades de partidos y controversias políticas mientras no exista la ley estatutaria que regule esas condiciones.

¿Qué dijo el Ministerio TIC?

Un día después de la denuncia pública, el MinTIC aseguró que desconoce las acusaciones y afirmó que, hasta ese momento, no había recibido denuncias formales ni evidencias que permitieran establecer conductas irregulares. La cartera también señaló que no existían “elementos objetivos” que sustentaran los señalamientos y recordó que, según la Ley 996 de 2005, los servidores públicos tienen prohibido participar en proselitismo político o usar su cargo con fines electorales.

Ese pronunciamiento no cerró el episodio, pero sí fijó la posición oficial del ministerio: por ahora, para la entidad, no hay base probatoria pública suficiente para hablar de participación política indebida. También dejó abierta la puerta a colaborar con las autoridades si el caso escala a instancias disciplinarias o electorales.

¿ Qué sigue?

Por ahora, el caso se mantiene en el terreno político y mediático. Cepeda ya tomó distancia del funcionario y el ministerio negó que existan pruebas en su poder. Lo inmediato será establecer si el señalamiento deriva en una denuncia formal ante autoridades de control o si queda como un nuevo episodio de tensión en la campaña presidencial. Mientras eso ocurre, el nombre de Giovanny Andrés López Cabezas pasó de los directorios oficiales del MinTIC a la primera línea del debate electoral.