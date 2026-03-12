¿Quién es Luz María Zapata? La fórmula vicepresidencial de Murillo

Luz María Zapata entró en la conversación presidencial de 2026 tras ser anunciada este 12 de marzo como fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, de cara a la primera vuelta del 31 de mayo. Su llegada a esa casilla pone en primer plano a una figura conocida por su paso por los gremios, su presencia en escenarios públicos y su recorrido en espacios de representación institucional.

Una trayectoria entre la política, los medios y los gremios

Luz María Zapata es politóloga de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en negociación, gestión y liderazgo estratégico. En perfiles públicos e institucionales también se le presenta como una dirigente con más de veinte años de experiencia laboral, ligada a la dirigencia gremial, los asuntos públicos y la representación institucional.

Su perfil público no se construyó únicamente en oficinas o escenarios técnicos. A lo largo de su trayectoria, su nombre ha estado relacionado con el mundo político, el relacionamiento institucional y también con experiencias en medios de comunicación, una mezcla que ella misma retoma en Rolaisa, el libro autobiográfico que publicó en 2025. En esa obra recorre episodios de su infancia, su familia, su paso por los medios, su incursión en la política y su trayectoria en el servicio gremial.

Vida personal y un nombre ligado a Germán Vargas Lleras

En su vida personal, Luz María Zapata también fue conocida por su relación con Germán Vargas Lleras, una de las figuras más visibles de la política colombiana en los últimos años. Ese vínculo la mantuvo durante mucho tiempo cerca de escenarios de alta exposición pública y contribuyó a que su nombre circulara más allá del mundo gremial. Con los años, su perfil fue tomando un recorrido propio, cada vez más asociado a cargos de representación y vocería institucional.

Ese cruce entre vida privada y vida pública también aparece en la imagen que ha construido sobre sí misma. Rolaisa presenta una historia atravesada por la familia, la violencia, la exposición pública y la política, y muestra una faceta más personal de una figura que durante años fue vista, sobre todo, desde su trabajo en gremios y entidades de representación.

Su paso por Asocapitales

El tramo más visible de su carrera fue la dirección ejecutiva de Asocapitales. A ese cargo llegó en junio de 2018, escogida de manera unánime por los alcaldes de ciudades capitales. En 2022 fue reelegida para el periodo 2022-2026, también por unanimidad, lo que consolidó su nombre como una figura cercana a la articulación entre los gobiernos locales y el nivel nacional.

Antes de esa etapa, también fue investigadora de la OEI, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras y asesora de asuntos sociales y políticos de la Fundación Buen Gobierno. Ese recorrido le dio un perfil más vinculado a la gestión, la representación y el relacionamiento institucional que a la política electoral tradicional.

Su salida de Asocapitales, sin embargo, no fue silenciosa. En febrero de 2025 dejó el cargo en medio de tensiones internas y de un choque público con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien señaló como determinante en su salida. Ese episodio quedó como el capítulo más controvertido de su paso por la asociación.

De una aspiración propia a la fórmula vicepresidencial

Después de salir de Asocapitales, Zapata intentó abrir una candidatura propia. En julio de 2025 oficializó el movimiento “Luz para Colombia” para recoger firmas y buscar un lugar en la contienda presidencial. En ese momento presentó su aspiración como una apuesta independiente y empezó a moverse con nombre propio en el tablero electoral.

Menos de un año después, ese camino cambió de dirección. Su nombre terminó incorporado a la campaña de Luis Gilberto Murillo como fórmula vicepresidencial, una decisión que la llevó de una aspiración presidencial propia a acompañar una candidatura ya en marcha. La inscripción formal de esa fórmula está prevista dentro del calendario electoral que cierra el 13 de marzo para las candidaturas presidenciales.