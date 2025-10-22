El Consejo Nacional Electoral (CNE) citó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a una audiencia pública este miércoles 22 de octubre a las 3:00 p. m., con el fin de escuchar los argumentos frente a la solicitud de revocatoria de su mandato. Esta diligencia representa el primer paso formal del proceso, impulsado por sectores de oposición que acusan a su administración de fallas en seguridad, recolección de basuras y movilidad.

Le puede interesar: Padre capturado en Bosa por abuso sexual a su hijo de 11 años

¿Quién impulsa la revocatoria contra Galán?

La iniciativa fue presentada hace un mes por el concejal de la Colombia Humana, Jairo Avellaneda, quien sostiene que Bogotá atraviesa una “catástrofe sanitaria y administrativa”. Según el cabildante, la ciudad está inundada de basuras, vive una crisis de movilidad y enfrenta una inseguridad desbordada.

“Galán ha fallado estrepitosamente; su ineficiencia es evidente y se requiere la revocatoria para restaurar la dignidad de Bogotá”, afirmó Avellaneda al anunciar el proceso.

Además, señaló que el mandatario “duerme en materia de seguridad, residuos y movilidad” e hizo un llamado a la ciudadanía para iniciar la recolección de un millón de firmas que respaldarían la solicitud ante el CNE.

Argumentos del comité promotor

El concejal Avellaneda lidera el comité encargado de sustentar la solicitud y afirmó que están a la espera de los formularios oficiales para iniciar la recolección de firmas. Indicó que varios sindicatos y líderes comunitarios se han unido a la causa.

Entre los argumentos principales están:

Acumulación de residuos sólidos en la ciudad .



Aumento en los índices de inseguridad y hurtos .



Congestión vehicular constante en corredores principales de movilidad .



Presunto incumplimiento del Plan de Gobierno presentado por Galán durante su campaña.