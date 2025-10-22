Un padre de familia de 40 años fue capturado en el suroccidente de Bogotá, acusado de cometer reiterados abusos sexuales contra su propio hijo, un menor de 11 años que se encontraba bajo su custodia desde hace dos años.

La denuncia, que ha conmocionado a los habitantes del barrio San Pedro, en la localidad de Bosa, también involucra a su pareja sentimental, una mujer de 35 años, quien presuntamente participó en los hechos.

Detalles del caso que sacude a la comunidad de Bosa

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría aprovechado su papel de figura paterna y cuidador para agredir sexualmente al menor dentro del entorno familiar.

El niño convivía de manera permanente con su agresor, situación que dificultó que hablara sobre lo ocurrido. Con el paso del tiempo, el menor comenzó a mostrar síntomas de depresión, lo que alertó a su madre biológica.

Fue ella quien, al notar el deterioro emocional y los cambios de conducta en su hijo, decidió llevarlo a una consulta con un profesional en psicología. Durante la sesión, el niño logró relatar los abusos sufridos, lo que permitió activar los protocolos de protección infantil y poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes.

Declaraciones oficiales de la Policía de Bogotá

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales (Mebog), confirmó la gravedad del caso.

“Se logró determinar que este sujeto, el padre del menor, y su madrastra obligaban al niño a tener relaciones sexuales dentro de una vivienda en la localidad de Bosa. Gracias a la observación y rápida acción de la madre, se lograron conocer los hechos”, explicó el oficial.

Caro aprovechó para hacer un llamado a padres, docentes y cuidadores a estar atentos ante cualquier signo de abuso infantil.

“Situaciones como depresión, aislamiento, falta de confianza o distracción constante pueden ser señales de alarma. Ante cualquier sospecha, no duden en acudir a la Policía Nacional para activar la ruta de atención”, agregó.

Captura y proceso judicial contra los implicados

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) reunió suficiente evidencia que permitió materializar las órdenes de captura contra el padre y su compañera sentimental.

Ambos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentan cargos por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Un juez de control de garantías determinó enviarlos a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Antecedentes del agresor y llamado a la prevención

Las autoridades confirmaron que el hombre capturado registraba antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, lo que refuerza el perfil violento y de riesgo que representaba para el menor.

El caso ha despertado una profunda indignación en la comunidad del suroccidente de Bogotá, especialmente en Bosa, donde se insiste en la importancia de denunciar cualquier tipo de abuso infantil y de reforzar la vigilancia familiar y escolar.