Mientras el país centraba su atención en la absolución del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el gobierno del presidente Gustavo Petro fue notificado oficialmente de un nuevo proceso judicial: la demanda contra el convenio de pasaportes firmado con Portugal por más de 1,3 billones de pesos.

La Procuraduría General de la Nación presentó esta acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando la nulidad absoluta del convenio suscrito el 28 de julio de 2025, debido a presuntas irregularidades contractuales.

¿Qué contempla el convenio cuestionado?

El acuerdo fue firmado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) de Portugal. Su objetivo era establecer la cooperación técnica para la producción y personalización de pasaportes, etiquetas de visas y documentos de viaje, bajo un nuevo modelo de expedición.

Sin embargo, según la Procuraduría, el convenio habría sido firmado sin cumplir los requisitos exigidos por la Ley 1150 de 2007, ya que la participación financiera de la entidad portuguesa solo alcanzó el 21 % del valor total, lejos del mínimo legal del 50 % para este tipo de contratación internacional.

Admisión de la demanda y designación del magistrado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, admitió la demanda y notificó formalmente a la Cancillería sobre el inicio del proceso judicial. El caso será dirigido por el magistrado José Élver Muñoz Barrera.