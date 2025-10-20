Roy Barreras oficializa su aspiración presidencial

Roy Barreras, quien recientemente se desempeñó como embajador de Colombia ante el Reino Unido, hizo oficial su candidatura a la Presidencia de la República para las elecciones del año 2026.

La declaración la realizó desde el cerro de Monserrate en Bogotá, desde donde hizo un llamado a la reconciliación nacional y a la necesidad de construir un país más unido.

Durante su intervención, Barreras destacó que Colombia atraviesa por un momento en el que las divisiones políticas, ideológicas y sociales están frenando el progreso colectivo.

En ese sentido, afirmó que su propuesta presidencial se enfocará en cerrar esas brechas y fomentar el diálogo entre todos los sectores, sin importar su filiación política o su procedencia.

"La división no nos deja avanzar y eso tenemos que vencerlo. No más polarización, no más enfrentamientos. Es tiempo de unir a Colombia”, expresó con firmeza.

El exsenador aseguró que su campaña no se construirá sobre ataques o confrontaciones, sino sobre propuestas que permitan encontrar soluciones reales a los problemas del país.

“Colombia no necesita más peleas. Lo que necesitamos son respuestas concretas para el hambre, la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades. Y esas respuestas solo pueden surgir si trabajamos juntos, desde la diversidad y el respeto”, agregó.

En un discurso emotivo, Barreras reiteró su compromiso con el país y expresó que está dispuesto a entregarle a Colombia todo lo que tiene: su experiencia política, su energía, su trabajo y su vida. “Creo en Colombia, y por eso he decidido ponerme al servicio de esta Nación con todo lo que soy. Siento la fuerza del pueblo colombiano. Si cada familia ha logrado salir adelante pese a las adversidades, el país también puede hacerlo. Hoy inicio este camino con esperanza y con decisión”, afirmó.

Cabe recordar que Roy Barreras ha tenido una larga trayectoria en la política nacional. Fue senador durante varios años y se destacó por su participación como uno de los principales negociadores en el proceso de paz con las Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Además, durante el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro ocupó el cargo de embajador de Colombia en el Reino Unido, lo que le permitió continuar su carrera diplomática y reforzar su experiencia en el escenario internacional. Ahora, con su regreso al escenario político nacional, busca consolidar una propuesta que supere los extremos ideológicos y convoque a una amplia mayoría ciudadana.

“Estoy invitando a todos los colombianos, sin excepción. A quienes militan en partidos, a los independientes, a los que aún no conozco y a los que han estado conmigo en distintos momentos de mi vida. Quiero representar a cada ciudadano, a cada joven, a cada familia que cree que este país puede cambiar”, dijo Barreras, al insistir en la necesidad de construir una candidatura incluyente y plural.

Con este anuncio, Barreras se suma a la creciente lista de figuras políticas que han empezado a perfilarse como aspirantes a la Presidencia para 2026.

“Hay un futuro posible, hay esperanza. Tenemos que volver a creer en nosotros como nación. Miremos al otro como compatriota, como hermano. Solo así podremos construir un país más justo, más solidario y más próspero”, concluyó.

Con este mensaje, Roy Barreras inicia una nueva etapa en su carrera política, presentándose como una figura dispuesta a tender puentes entre sectores diversos, con la convicción de que la unidad es la herramienta clave para transformar a Colombia.