Luego de la destitución inmediata del viceministro de Agua, Edward Libreros, por parte del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del pasado 21 de octubre, la hoja de vida de Ruth Quevedo, experta Comisionada para la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República.

Quevedo es economista de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a magister en ordenamiento urbano regional de la misma universidad. Ha sido investigadora de las economías de los sectores populares y se ha desempeñado como subdirectora de aprovechamiento de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en Bogotá, así como vicepresidenta de conexión y experiencias de Innpulsa Colombia, entre otros cargos desempeñados en el gobierno nacional.

Su llegada a la cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio se da en medio de una fuerte tensión con el Presidente, quien insiste en que su Gobierno defenderá los intereses del pueblo por encima de los gremios económicos, a los que acusa de frenar el nuevo régimen tarifario de aseo, “que beneficia a los recicladores y a los consumidores”, así como obras de interés regional como los acueductos de Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún, en Córdoba.