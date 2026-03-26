Lo que debía ser una escala rutinaria terminó convirtiéndose en un caso que hoy genera preocupación internacional.

Eric Fernando Gutierrez Molina, de 32 años y auxiliar de vuelo de American Airlines, desapareció en Medellín tras llegar en un vuelo procedente de Miami, según lo reportó New York Post.

El itinerario era simple: una noche de descanso y un regreso temprano a Estados Unidos. Sin embargo, Molina nunca volvió al aeropuerto.

La última vez que fue visto con certeza fue en el barrio 'La América', en la madrugada del domingo. Se trata de una zona principalmente residencial, poco habitual para turistas.

A partir de ese momento, su rastro se vuelve difuso.

Según el testimonio de un amigo cercano, Molina habría salido a un plan nocturno. Posteriormente, fue encontrado desorientado y trasladado a un centro médico, aunque no está claro cuándo ocurrió esto ni cómo volvió a desaparecer.

La última señal concreta fue un mensaje que envió compartiendo su ubicación en un alojamiento tipo Airbnb en El Poblado, a unos 20 kilómetros del aeropuerto Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Búsqueda en dos países

La preocupación crece con el paso de las horas. Familiares y compañeros han interpuesto reportes de desaparición tanto en Dallas como en Medellín.

La aerolínea confirmó que trabaja con las autoridades locales y notificó a la embajada de Estados Unidos en Colombia.

“Estamos comprometidos con las autoridades y apoyando a la familia en este momento”, indicó American Airlines en un comunicado.

También la Association of Professional Flight Attendants expresó su respaldo a los esfuerzos para dar con su paradero.

Un caso que inquieta a expertos

Especialistas en desapariciones señalan que este tipo de casos no son inéditos, pero sí preocupantes cuando el tiempo pasa sin resultados.

El exinvestigador Arturo Fontes explicó que las autoridades suelen reconstruir los últimos movimientos mediante cámaras de seguridad y rastreo del teléfono móvil.

Aunque en algunos casos las personas son halladas con vida, el hecho de que Molina siga desaparecido mantiene la alerta.

Más preguntas que respuestas

Por ahora, la investigación continúa sin una hipótesis clara.

¿Qué ocurrió después de su paso por el centro médico? ¿Cómo llegó al alojamiento en El Poblado? ¿Por qué nadie volvió a verlo?

Las autoridades trabajan para reconstruir sus últimas horas, mientras familiares y colegas esperan respuestas en medio de la incertidumbre.