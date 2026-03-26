Renunció el viceministro de la Igualdad tras denuncia por acoso sexual

Un nuevo caso de presunto acoso sexual golpea al Gobierno del presidente Gustavo Petro. La controversia se centra en Axcan Duque, quien se desempeñaba como viceministro de la Igualdad y presentó su renuncia luego de que se conociera una denuncia en su contra por el envío de contenido íntimo a una funcionaria del Ministerio.

De acuerdo con la información conocida, el caso fue puesto en conocimiento del Comité de Convivencia de la entidad, instancia ante la cual la víctima reportó que el entonces funcionario, encargado de la Oficina Jurídica, le envió una fotografía de carácter sexual sin su consentimiento. El hecho se habría dado en medio de una conversación laboral.

Según el relato, la funcionaria había compartido previamente con Duque una presentación de PowerPoint sobre proyectos de ley prioritarios para el Gobierno. Al día siguiente, el exviceministro respondió con un enlace de TikTok y posteriormente envió una imagen en la que aparecía desnudo.

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La reacción de la denunciante fue inmediata. A través del mismo chat, le expresó su rechazo: “Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero que no me vuelva a enviar contenido de este tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral”. Posteriormente, formalizó la denuncia ante el Comité de Convivencia del Ministerio.

El caso se hizo público luego de que la senadora Paloma Valencia difundiera el contenido de la conversación y pidiera acciones urgentes por parte de las autoridades. La congresista solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, así como medidas de protección para la denunciante.

Entre las solicitudes, planteó que la funcionaria pudiera desempeñar sus labores de manera remota mientras avanzan las investigaciones, con el fin de evitar cualquier contacto con su superior. “Estos presuntos abusos no pueden suceder. Necesitamos acciones inmediatas para proteger a las mujeres”, manifestó.

Horas después de que se conociera la denuncia, Duque presentó su renuncia. En su explicación, aseguró que el envío de la imagen se trató de un error, al indicar que estaba dirigida a su pareja sentimental y que fue enviada por equivocación al chat de la funcionaria. Asimismo, señaló que decidió apartarse del cargo por “coherencia” con el proyecto político y anunció que ejercerá su defensa ante las autoridades competentes.

La senadora Valencia volvió a pronunciarse tras la salida del funcionario y reiteró sus críticas al Ministerio de la Igualdad, señalando que este tipo de situaciones no deberían ocurrir en una entidad encargada de velar por los derechos y la equidad.

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Este caso se suma a otros antecedentes recientes dentro de la misma cartera. En 2025, la exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo denunció presuntos hechos de acoso laboral y sexual por parte de su entonces superior, Nelson Lemus, viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos. Según su testimonio, el funcionario habría tenido comportamientos invasivos y comentarios inapropiados en espacios de trabajo.

A estos hechos se añaden las denuncias contra Támara Ospina Posse, exviceministra de las Mujeres, quien enfrentó múltiples señalamientos por presunto acoso laboral. Aunque negó las acusaciones y aseguró que se trataba de una campaña en su contra, las denuncias generaron cuestionamientos sobre el ambiente laboral en la entidad.

Con la renuncia de Axcan Duque, el caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si hay lugar a sanciones. Entretanto, crecen los llamados para fortalecer los mecanismos de prevención y atención frente a situaciones de acoso en el sector público.