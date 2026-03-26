Así fueron los últimos días de Noelia Castillo antes de recibir la eutanasia

Durante más de un año y medio, Noelia Castillo, de 25 años, sostuvo una decisión que no cambió: quería dejar de vivir para poner fin a un sufrimiento que describía como insoportable. Este 26 de marzo de 2026, en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, ese deseo finalmente se cumplió tras recibir la eutanasia.

No fue un proceso rápido ni sencillo. Aunque la autorización llegó en julio de 2024, tuvieron que pasar 601 días para que se hiciera efectiva. En ese tiempo, su historia dejó de ser privada y se convirtió en un caso que atravesó tribunales, medios de comunicación y debates públicos.

El principal obstáculo fue la oposición de su padre, quien, con el respaldo de Abogados Cristianos, acudió a la justicia para intentar frenar la decisión. Argumentaba que su hija no estaba en condiciones de tomar una determinación así.

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Sin embargo, el caso pasó por cinco instancias judiciales que terminaron dando la misma respuesta: Noelia tenía la capacidad de decidir. Incluso en las horas previas, una jueza rechazó el último intento por suspender el procedimiento. Mientras todo eso ocurría, ella fue directa sobre lo que quería: irse en paz y dejar de sufrir.

El final, como ella lo imaginó

En sus últimos días, Noelia organizó su despedida a su manera. Pasó la noche anterior acompañada por su madre y algunos familiares, aunque dejó claro que el momento final lo quería vivir sola.

Pidió que la eutanasia se realizara en su habitación, el espacio donde se sentía más tranquila. También habló de cómo quería verse ese día: arreglada, con su mejor ropa, como si se tratara de un acto íntimo y propio.