El presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba, se pronunció sobre las denuncias de acoso al interior del canal y anunció la apertura de una investigación independiente para esclarecer los hechos.

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En su comunicado, Córdoba reconoció la gravedad del momento y advirtió que “el silencio, cuando se vuelve costumbre, termina erosionando aquello que pretende proteger”, dejando claro que la situación exige una respuesta institucional.

El directivo también envió un mensaje a las personas afectadas: “Lo sentimos profundamente. Ninguna persona debería sentirse vulnerable o insegura en su lugar de trabajo”, afirmó, en referencia a quienes han denunciado situaciones indebidas.

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Además, aseguró que, de comprobarse irregularidades, “no vamos a justificar, minimizar ni esconder nada”, y que las conductas indebidas deberán ser reconocidas y tener consecuencias.

Como medida principal, Caracol anunció una investigación externa liderada por una comisión independiente encabezada por Catalina Botero, con el objetivo de revisar lo ocurrido y plantear ajustes hacia el futuro.

Córdoba enfatizó que “nadie está por encima de la dignidad de otra persona” y subrayó que ningún cargo o trayectoria justifica comportamientos que vulneren ese principio.

Finalmente, el presidente del canal aseguró que este momento debe servir para una transformación interna: “Ese tiempo ha terminado”, dijo, al referirse a prácticas que antes pudieron ser toleradas y que hoy son inaceptables.