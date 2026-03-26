Juliana Guerrero no aceptó cargos imputados por caso Fundación San José

En la tarde de este 26 de marzo se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, en medio de la investigación por la presunta falsificación de títulos universitarios expedidos por la Fundación Universitaria San José. Durante la diligencia, la exasesora del Ministerio del Interior no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

El ente acusador imputó a Guerrero el delito de fraude procesal, al considerar que habría presentado documentos académicos presuntamente falsos para cumplir con los requisitos exigidos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. En el mismo proceso también fue imputado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución, por el delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados están relacionados con la expedición de títulos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable, los cuales habrían sido utilizados por Guerrero para acreditar su formación profesional ante entidades del Estado. Según la investigación, dichos documentos no cumplirían con los requisitos académicos ni legales.

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La Fiscalía señaló que Guerrero cargó los títulos en la plataforma Sigep, sistema administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde reposan las hojas de vida de los servidores públicos. Los documentos, junto con sus respectivas actas de grado fechadas el 1 de julio de 2025, habrían sido presentados como auténticos pese a ser presuntamente falsos.

Durante la audiencia, la fiscal del caso aseguró que Guerrero tenía conocimiento de la supuesta irregularidad de los títulos. “Sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando”, indicó, al tiempo que sostuvo que la exfuncionaria habría anexado los documentos de manera voluntaria con el fin de cumplir los requisitos para el cargo.

El ente acusador también advirtió que, tras registrarlos en el sistema, Guerrero presentó estos soportes ante el Ministerio de la Igualdad, lo que, a juicio de la Fiscalía, constituye un intento de inducir en error a los funcionarios encargados del proceso de nombramiento.

En cuanto a Luis Carlos Gutiérrez, la Fiscalía indicó que, en su calidad de secretario general de la Fundación San José, firmó resoluciones en las que certificaba que Guerrero cumplía con los requisitos para obtener los títulos, pese a que, según la investigación, esto no correspondía a la realidad. En ese sentido, habría consignado información falsa en documentos oficiales.

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Otro de los elementos expuestos por el ente investigador apunta a que Guerrero presuntamente no asistió a clases ni presentó evaluaciones académicas, lo que refuerza la hipótesis de la obtención irregular de los títulos.

Pese a los señalamientos, tanto Guerrero como Gutiérrez negaron su responsabilidad en los hechos. Con la imputación de cargos, el proceso avanza hacia nuevas etapas judiciales, en las que se definirá si hay lugar a una acusación formal y un eventual juicio.

La Fiscalía aseguró que cuenta con elementos materiales probatorios que sustentan las imputaciones y reiteró que los documentos habrían sido utilizados con pleno conocimiento de su presunta falsedad.