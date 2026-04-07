El gobernador de Guainía, Arnulfo Rivera, denunció la cancelación del proyecto del aeropuerto en Barrancominas, una obra considerada estratégica para la conectividad, la seguridad y el desarrollo del departamento.
“El proyecto del aeropuerto en Barrancominas, Guainía, ha sido cancelado, dejando atrás una iniciativa clave para el departamento. Hacemos un llamado al Gobierno nacional: Guainía necesita atención, inversión e infraestructura aeroportuaria que permita cerrar brechas y garantizar un desarrollo digno para sus comunidades”, manifestó el mandatario.
El contrato interadministrativo había sido suscrito en diciembre de 2023 entre la Aeronáutica Civil y ENTerritorio S.A., con el objetivo de adelantar la gerencia integral para el mejoramiento de infraestructura aeroportuaria en aeródromos priorizados, incluido el de Barrancominas.
Sin embargo, en marzo de 2026 se realizó una modificación contractual que dejó por fuera este proyecto. La Gobernación conoció la decisión luego de solicitar información sobre el avance físico y financiero de la obra.
Preocupación por impacto en el territorio
El gobernador rechazó que existan problemas logísticos para ejecutar el proyecto y aseguró que esta decisión afecta directamente a la población.
“Barrancominas no cuenta sino dos rutas directamente: por el río Guaviare y vía aérea”, explicó.
El mandatario enfatizó que la infraestructura es clave para el acceso a servicios de salud, la movilidad de la Fuerza Pública y el fortalecimiento institucional en esta zona del país.
Llamado al Gobierno nacional
Rivera Naranjo también cuestionó los argumentos sobre dificultades para el transporte de materiales y aseguró que sí existen las condiciones logísticas para ejecutar la obra.
“No es cierto que no haya logística, no es cierto que no haya combustible. La verdad, me siento muy preocupado porque este proyecto tiene todas las garantías para realizarse”, afirmó.
Finalmente, reiteró el llamado al Gobierno nacional para priorizar la inversión en el departamento y advirtió que la cancelación de este y otros proyectos aeroportuarios limita las oportunidades de desarrollo para Guainía.