El gobernador de Guainía, Arnulfo Rivera, denunció la cancelación del proyecto del aeropuerto en Barrancominas, una obra considerada estratégica para la conectividad, la seguridad y el desarrollo del departamento.

“El proyecto del aeropuerto en Barrancominas, Guainía, ha sido cancelado, dejando atrás una iniciativa clave para el departamento. Hacemos un llamado al Gobierno nacional: Guainía necesita atención, inversión e infraestructura aeroportuaria que permita cerrar brechas y garantizar un desarrollo digno para sus comunidades”, manifestó el mandatario.

El contrato interadministrativo había sido suscrito en diciembre de 2023 entre la Aeronáutica Civil y ENTerritorio S.A., con el objetivo de adelantar la gerencia integral para el mejoramiento de infraestructura aeroportuaria en aeródromos priorizados, incluido el de Barrancominas.

Sin embargo, en marzo de 2026 se realizó una modificación contractual que dejó por fuera este proyecto. La Gobernación conoció la decisión luego de solicitar información sobre el avance físico y financiero de la obra.