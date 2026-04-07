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¿A qué hora juegan los 'Luchos' en Champions? Así arrancan los cuartos de final

Mar, 07/04/2026 - 12:50
Luis Díaz y Luis Javier Suárez buscarán ganar con el Bayern y el Sporting, respectivamente, para acercarse a las semifinales de la Champions.
Luis Díaz y Luis Suárez en Champions.
Créditos:
Facebook de Bayern y Sporting.

La Champions League entra en su fase más decisiva. Este martes 7 de abril se ponen en marcha los partidos de ida de los cuartos de final con dos duelos de alto impacto que prometen paralizar a los amantes del fútbol, en especial a los colombianos, pues dos de sus representantes jugarán: Luis Suárez y Luis Díaz. 

Los 'Luchos' en acción

La jornada está marcada por el enfrentamiento entre los dos máximos ganadores históricos de la competición y una de las grandes sorpresas de la temporada:

  • Real Madrid vs. Bayern Múnich

    • Sede: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España).

    • Hora: 2:00 P. M. (Hora de Colombia).

    • El equipo 'Merengue' llega con bajas sensibles en defensa (Alaba y Carvajal), mientras que el Bayern tiene la duda de Harry Kane hasta último minuto. La esperanza en ataque está puesta en el guajiro Luis Díaz. 

  • Sporting vs. Arsenal FC

    • Sede: Estadio José Alvalade (Lisboa, Portugal).

    • Hora: 2:00 P.M. (Hora de Colombia).

    • Los "Gunners" de Mikel Arteta buscan ratificar su gran momento en la Premier League ante un Sporting que viene de ser el "matagigantes" en la ronda previa. El samario Luis Suárez espera ser el terror de la zaga inglesa.

 

El miércoles siguen las emociones

Por su parte, de los enfrentamientos más esperados de la temporada se llevarán a cabo de forma simultánea:

  • FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

    • Sede: Spotify Camp Nou (Barcelona, España).

    • Hora: 2:00 P. M. (Hora de Colombia).

  • París Saint-Germain vs. Liverpool FC

    • Sede: Parque de los Príncipes (París, Francia).

    • Hora: 2:00 P. M. (Hora de Colombia/Ecuador) | 21:00 (Hora de España).

Luis Díaz
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