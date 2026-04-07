La Champions League entra en su fase más decisiva. Este martes 7 de abril se ponen en marcha los partidos de ida de los cuartos de final con dos duelos de alto impacto que prometen paralizar a los amantes del fútbol, en especial a los colombianos, pues dos de sus representantes jugarán: Luis Suárez y Luis Díaz.

Los 'Luchos' en acción

La jornada está marcada por el enfrentamiento entre los dos máximos ganadores históricos de la competición y una de las grandes sorpresas de la temporada: