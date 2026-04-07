Indignación por caso de maltrato animal en Betania: perrita fue hallada sin vida

Una denuncia por maltrato animal en Bucaramanga ha causado indignación en el barrio Betania, luego de que circulara un video donde se observa a un hombre atacando a un perro que permanecía amarrado dentro de una vivienda. El material, compartido masivamente en redes sociales, muestra al animal en condición de indefensión, lo que desató una ola de rechazo entre la ciudadanía.
Según la información divulgada por la comunidad, los hechos habrían ocurrido en la peatonal 2, casa 13, lugar desde donde se originaron los llamados de alerta a la Policía Metropolitana de Bucaramanga y a las entidades encargadas de atender casos de protección animal. La difusión del video generó presión ciudadana para que se activaran de inmediato los protocolos de atención.
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‘Kira’ fue encontrada sin vida
Horas después de conocerse el caso, la Subsecretaría de Ambiente confirmó que el animal, identificado como “Kira”, fue hallado sin vida.
De acuerdo con la información difundida, el cuerpo ya había sido enterrado, por lo que las autoridades tuvieron que realizar una exhumación para llevar a cabo los análisis técnicos que permitan esclarecer lo sucedido.
Frente a la gravedad de los hechos, se anunció la radicación de una denuncia ante la Fiscalía, con el objetivo de avanzar en el proceso judicial contra el presunto responsable. Mientras, la comunidad ha exigido que el caso sea investigado bajo la Ley 1774 y la Ley Ángel, que sancionan el maltrato animal en Colombia.
Hasta el momento, no se ha reportado la captura del señalado agresor, debido a que no fue sorprendido en flagrancia, situación que ha generado preocupación entre los ciudadanos. Las autoridades aún no han entregado un pronunciamiento oficial detallado, mientras en redes sociales continúan las exigencias para que este caso no quede en la impunidad.