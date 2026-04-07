Indignación por caso de maltrato animal en Betania: perrita fue hallada sin vida

Una denuncia por maltrato animal en Bucaramanga ha causado indignación en el barrio Betania, luego de que circulara un video donde se observa a un hombre atacando a un perro que permanecía amarrado dentro de una vivienda. El material, compartido masivamente en redes sociales, muestra al animal en condición de indefensión, lo que desató una ola de rechazo entre la ciudadanía.

Según la información divulgada por la comunidad, los hechos habrían ocurrido en la peatonal 2, casa 13, lugar desde donde se originaron los llamados de alerta a la Policía Metropolitana de Bucaramanga y a las entidades encargadas de atender casos de protección animal. La difusión del video generó presión ciudadana para que se activaran de inmediato los protocolos de atención.

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‘Kira’ fue encontrada sin vida

Horas después de conocerse el caso, la Subsecretaría de Ambiente confirmó que el animal, identificado como “Kira”, fue hallado sin vida.