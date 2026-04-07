Inicio
Mundo

Nigeria en crisis: más de 1.400 cristianos asesinados en lo que va de 2026

Mar, 07/04/2026 - 11:55
Más de 1.400 cristianos han sido asesinados en Nigeria en 2026, según un informe que alerta sobre secuestros y violencia creciente.
Nigeria en crisis: más de 1.400 cristianos asesinados en lo que va de 2026
Créditos:
EFE / EMMANUEL ADEGBOYE

La situación de seguridad en Nigeria vuelve a encender las alarmas tras un reciente informe de la organización Sociedad Internacional de Libertades Civiles y Estado de Derecho, que documenta 1.402 cristianos asesinados y 1.800 secuestrados en los primeros 96 días de 2026.

Las cifras, que superan las reportadas el pasado 19 de marzo, evidencian un aumento sostenido de la violencia en varias regiones del país africano. El reporte detalla que entre finales de marzo y el 6 de abril de 2026 (Lunes de Pascua) se registraron 350 homicidios adicionales y 110 nuevos secuestros.

Especial preocupación generan los ataques ocurridos durante la Semana Santa, donde se contabilizaron 102 asesinatos, incluidos 34 durante el Domingo de Pascua, un panorama que la ONG calificó como particularmente grave.

Le puede interesar: Galán critica beneficios a cabecilla de banda ‘El Mesa’ tras capturas en Bogotá

El secuestro, una amenaza letal

Además del aumento en los homicidios, el informe advierte sobre el alto riesgo que enfrentan las víctimas de secuestro. Según los datos, uno de cada diez cristianos secuestrados muere en cautiverio.

Las causas incluyen torturas, hambre, heridas de bala, ataques con machete y falta de atención médica, en condiciones descritas como inhumanas.

InterSociety también lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Nigeria, al que acusa de minimizar la crisis y de promover versiones que atribuyen la violencia a enfrentamientos entre comunidades.

La organización sostiene que existe una tendencia a ocultar la magnitud de los ataques contra cristianos, además de denunciar una supuesta parcialidad de las fuerzas de seguridad frente a los grupos armados.

Presencia de grupos yihadistas en expansión

El conflicto está marcado por la acción de organizaciones como Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP), activos principalmente en el noreste del país. En el noroeste, también opera el grupo Lakurawa, vinculado al Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), con presencia en regiones como Kebbi y Sokoto.

La respuesta militar se intensificó a finales de diciembre de 2025, cuando fuerzas nigerianas, con apoyo de Donald Trump, ejecutaron ataques aéreos contra posiciones yihadistas. El presidente estadounidense justificó estas acciones como una reacción ante una supuesta “masacre de cristianos” en el país.

*Con información de EFE*

 

Creado Por
Kienyke.com
Coyuntura internacional
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
De acoso a asesinato: el caso de la joven de 15 años Leyla Monserrat
De acoso a asesinato: el caso de la joven de 15 años Leyla Monserrat
Leyla Monserrat fue asesinada por sus amigas en Sonora tras meses de bullying. Su historia conmociona a México.
Política
Campaña de Paloma Valencia no recibirá donaciones ni aportes
paloma-valencia-dinero-campaña
La campaña presidencial asegura que no aceptará recursos externos ni aportes.
Fútbol
¿A qué hora juegan los 'Luchos' en Champions? Así arrancan los cuartos de final
Luis Díaz y Luis Suárez en Champions.
Luis Díaz y Luis Javier Suárez buscarán ganar con el Bayern y el Sporting, respectivamente, para acercarse a las semifinales de la Champions.
Regiones
Indignación por caso de maltrato animal en Betania: perrita fue hallada sin vida
Indignación por caso de maltrato animal en Betania
Un caso de maltrato animal en Bucaramanga generó indignación tras la muerte de una perrita llamada Kira. Autoridades investigan.