A casi dos meses del inicio del Mundial 2026, la selección de la República Democrática del Congo no se conforma solo con haber sellado su regreso tras 52 años de ausencia. Luego de vencer a Jamaica en el repechaje intercontinental, la federación africana busca nacionalizar a 10 futbolistas que militan en las principales ligas de Europa para elevar el nivel de su plantel.
Según medios africanos, el equipo que forma parte del Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, ha puesto sus ojos en talentos con doble nacionalidad para fortalecer todas sus líneas.
Refuerzos desde las grandes ligas europeas
La estrategia de los congoleños apunta a jugadores que han representado a naciones europeas en categorías juveniles, pero que aún son elegibles para el equipo absoluto:
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Desde la Bundesliga (Alemania) llegarían:
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Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt): delantero de 24 años con pasado en juveniles de Francia.
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Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig): mediocampista de 21 años, exjuvenil de Países Bajos.
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Samuel Mbangula (Werder Bremen): extremo izquierdo de 22 años nacido en Bélgica.
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Jordy Makengo (SC Friburgo): lateral izquierdo de 24 años nacido en Francia.
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Desde la Premier League y Championship (Inglaterra):
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Antoni Milambo (Brentford): volante ofensivo de 21 años (Países Bajos).
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Dilane Bakwa (Nottingham Forest): extremo de 23 años (Francia).
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Marc Bola (Watford): lateral de 28 años nacido en Londres.
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Otras ligas:
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Warren Pierre Bondo (Cremonese/AC Milan): mediocampista de 22 años que juega en el Calcio italiano.
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Willy Kambwala (villarreal): defensa central de 21 años nacido en Kinshasa con nacionalidad francesa.
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Bradley Locko (Brest): lateral de la Ligue 1 de Francia.
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El reto de la normativa FIFA
Para concretar estas incorporaciones, los jugadores deberán cumplir con los criterios de elegibilidad de la FIFA. El reglamento permite el cambio de federación una única vez si el futbolista no ha jugado más de tres partidos competitivos de nivel superior y era menor de 21 años en su última participación con su selección anterior. Esto genera dudas sobre los jugadores de la lista que compitieron en categorías juveniles europeas hasta los 23 años.
Un camino polémico
Este proceso de nacionalización masiva no ha estado exento de controversia. Recientemente, la FIFA desestimó un recurso de Nigeria que acusaba a RD Congo de alineación indebida de jugadores como Aaron Wan-Bissaka y Axel Tuanzebe. Con el fallo a su favor y la clasificación asegurada, los congoleños avanzan en su sueño mundialista buscando ser la gran sorpresa del grupo que comparte con la Selección Colombia.