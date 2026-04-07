A casi dos meses del inicio del Mundial 2026, la selección de la República Democrática del Congo no se conforma solo con haber sellado su regreso tras 52 años de ausencia. Luego de vencer a Jamaica en el repechaje intercontinental, la federación africana busca nacionalizar a 10 futbolistas que militan en las principales ligas de Europa para elevar el nivel de su plantel.

Según medios africanos, el equipo que forma parte del Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán, ha puesto sus ojos en talentos con doble nacionalidad para fortalecer todas sus líneas.

Refuerzos desde las grandes ligas europeas

La estrategia de los congoleños apunta a jugadores que han representado a naciones europeas en categorías juveniles, pero que aún son elegibles para el equipo absoluto: