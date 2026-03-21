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Ataque terrorista del ELN deja dos soldados muertos en Arauca

Sáb, 21/03/2026 - 10:16
El ataque armado dejó dos militares muertos y ocho heridos en Arauquita; autoridades rechazaron los hechos.
Soldados asesinados en Arauca
Créditos:
Ejército Nacional

Dos soldados del Ejército fueron asesinados en un ataque armado registrado este viernes en el casco urbano de Arauquita, departamento de Arauca.

El hecho ocurrió durante operaciones de seguridad y acompañamiento a un procedimiento judicial, cuando tropas del Batallón Energético y Vial N.° 1 fueron hostigadas por hombres armados.

De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ataque dejó muertos y heridos

Como resultado de la acción, murieron los soldados profesionales Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas, quienes se encontraban en cumplimiento del deber.

Además, un suboficial y siete soldados profesionales resultaron heridos leves y fueron trasladados a centros asistenciales, donde reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro.

El Ejército rechazó el ataque y señaló que "atenta contra la integridad de nuestros hombres y pone en riesgo a la población civil".

Por su parte, la Gobernación de Arauca también condenó los hechos y expresó que "estas acciones, que atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía y la seguridad del territorio, resultan absolutamente inadmisibles, más aún cuando trasladan el conflicto a zonas pobladas".

Rechazo institucional y llamado a investigar

La administración departamental manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y destacó la labor de los militares fallecidos.

"Extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias (…) quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber", indicó la Gobernación.

Asimismo, hizo un llamado a esclarecer lo ocurrido: "Hacemos un llamado firme a las autoridades competentes para que adelanten, con celeridad y rigor, las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos".

El Ejército anunció que interpondrá las denuncias correspondientes para determinar responsabilidades, mientras que las autoridades reiteraron su compromiso de mantener operaciones y acciones coordinadas para garantizar la seguridad en la región.

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