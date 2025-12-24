Encontraron sin vida a cuatro personas al interior de una vivienda en Facatativá

Una tragedia enluta al municipio de Facatativá, en Cundinamarca, luego de que cuatro personas fueran encontradas sin vida la noche del martes 23 de diciembre al interior de una vivienda ubicada en el barrio Cartagenita. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el hecho estaría relacionado con una intoxicación por gas, lo que ha generado consternación entre los habitantes del sector en plena temporada decembrina.

De acuerdo con el relato de vecinos, un familiar de las víctimas llegó hasta el inmueble luego de no lograr comunicarse con ellas durante varias horas. Al ingresar a la vivienda, percibió un fuerte olor a gas y encontró a las cuatro personas sin signos vitales. Ante la situación, alertó de inmediato a la comunidad y dio aviso a las autoridades, que se desplazaron rápidamente al lugar para atender la emergencia.

Las víctimas eran cuatro adultos de nacionalidad venezolana que residían en la casa. Tras el llamado de auxilio, unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro acordonaron la zona mientras realizaban las primeras verificaciones. Según la información preliminar entregada por las autoridades, al interior del inmueble no se encontraron signos de violencia ni evidencias de desorden, por lo que la principal hipótesis apunta a una intoxicación accidental.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que iniciaron los procedimientos técnicos y forenses correspondientes para establecer con exactitud las causas de la muerte. La vivienda permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y se recopilan pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la tragedia podría haberse originado por una estufa que habría quedado encendida. Al parecer, una olla se quemó, lo que provocó que la llama se apagara, pero el gas continuó fluyendo sin que los ocupantes del inmueble lo notaran. Esta situación habría generado una acumulación peligrosa de gas en el interior de la vivienda y la posterior intoxicación de las cuatro personas.

Ante este lamentable hecho, las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención en el uso del gas domiciliario, especialmente durante las festividades de fin de año. Entre las principales recomendaciones se encuentran revisar periódicamente las instalaciones, verificar el buen estado de estufas, mangueras y válvulas, evitar dejar artefactos encendidos sin supervisión y mantener una adecuada ventilación en los espacios cerrados.

La tragedia ha dejado un profundo impacto en la comunidad del barrio Cartagenita, cuyos habitantes se han solidarizado con los familiares de las víctimas mientras esperan los resultados definitivos de la investigación.