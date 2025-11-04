El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa confirmaron la liberación de los soldados profesionales Édgar Mina Carabalí y Ángel González Garcés, quienes habían sido secuestrados el lunes en zona rural del municipio de La Macarena, Meta,, durante una asonada protagonizada por cerca de 400 personas.

Según la institución, los uniformados desarrollaban una operación conjunta con el CTI de la Fiscalía en la vereda Getsemaní, cuando fueron retenidos por la comunidad, presuntamente presionada por integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Calarcá'.

Los militares, adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, fueron interceptados mientras se adelantaban allanamientos en los que se capturó a una mujer con material de guerra y estupefacientes. Ante su detención, decenas de habitantes del sector impidieron el procedimiento y retuvieron a los soldados, exigiendo su liberación.

“Quienes tocan y agreden a un militar están atacando el corazón de la Nación. Rechazo categóricamente el secuestro de nuestros dos soldados profesionales en La Macarena”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X.

Tras varias horas de tensión, la presión institucional y la mediación de autoridades locales permitieron que los uniformados fueran finalmente liberados y puestos bajo custodia militar. El Ejército confirmó que ambos se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladados a una unidad médica para su valoración.

La institución informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y que se adelantan investigaciones para identificar a los responsables.

“La Fuerza Pública no descansará hasta restablecer el orden y garantizar la seguridad en esta región del país”, enfatizó el comunicado.

El secuestro se produjo en medio de un contexto de alta tensión en el sur del Meta, donde operan disidencias de las Farc que mantienen suspendidos los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.