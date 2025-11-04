Inicio
Regiones

Fueron liberados los dos soldados secuestrados en La Macarena, Meta

Mar, 04/11/2025 - 13:07
El Ejército Nacional confirmó la liberación de dos militares que habían sido secuestrados por la comunidad en La Macarena, Meta, durante una asonada con intervención armada.
Soldados liberados del Ejército Nacional.
Créditos:
Ejército Nacional.

El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa confirmaron la liberación de los soldados profesionales Édgar Mina Carabalí y Ángel González Garcés, quienes habían sido secuestrados el lunes en zona rural del municipio de La Macarena, Meta,, durante una asonada protagonizada por cerca de 400 personas.

Según la institución, los uniformados desarrollaban una operación conjunta con el CTI de la Fiscalía en la vereda Getsemaní, cuando fueron retenidos por la comunidad, presuntamente presionada por integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Calarcá'.

Los militares, adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 12, fueron interceptados mientras se adelantaban allanamientos en los que se capturó a una mujer con material de guerra y estupefacientes. Ante su detención, decenas de habitantes del sector impidieron el procedimiento y retuvieron a los soldados, exigiendo su liberación.

Quienes tocan y agreden a un militar están atacando el corazón de la Nación. Rechazo categóricamente el secuestro de nuestros dos soldados profesionales en La Macarena”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en X.

Tras varias horas de tensión, la presión institucional y la mediación de autoridades locales permitieron que los uniformados fueran finalmente liberados y puestos bajo custodia militar. El Ejército confirmó que ambos se encuentran en buen estado de salud y fueron trasladados a una unidad médica para su valoración.

La institución informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y que se adelantan investigaciones para identificar a los responsables.
La Fuerza Pública no descansará hasta restablecer el orden y garantizar la seguridad en esta región del país”, enfatizó el comunicado.

El secuestro se produjo en medio de un contexto de alta tensión en el sur del Meta, donde operan disidencias de las Farc que mantienen suspendidos los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Creado Por
Sandra Vargas
Secuestro
Cauca
Ejército Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Apagones masivos en Cuba por crisis energética y el huracán Melissa
Cuba enfrentará apagones en más de la mitad del país por daños del huracán Melissa.
Cuba enfrentará apagones en más de la mitad del país este martes por daños del huracán Melissa y la crisis energética. El déficit eléctrico superará los 1.100 MW.
Política
Análisis: ¿Qué pasaría si X bloquea la cuenta de Petro?
Presidente Gustavo Petro
El escenario de un cierre forzado plantea interrogantes sobre la comunicación presidencial y los límites de las plataformas digitales.
Mundo
Más de 240 palestinos muertos en Gaza pese al cese al fuego
Desde el 10 de octubre, 240 palestinos han muerto y 607 han resultado heridos.
Desde el 10 de octubre, 240 palestinos han muerto y 607 han resultado heridos en Gaza, pese al cese al fuego. Israel concentra ataques en la “línea amarilla”.
Entretenimiento
Las crudas confesiones de Raúl Ocampo sobre los últimos días de su novia
Raúl Ocampo habla sobre Alejandra Villafañe
Raúl Ocampo estuvo de invitado en el pódcast de Juan Pablo Raba y recordó uno de los momentos más difíciles con su pareja, Alejandra Villafañe.
Kien Opina