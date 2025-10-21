El secuestro de Álvaro Antonio Páez Ortiz, comerciante de Ábrego, Norte de Santander, conmocionó al país tras revelarse la participación directa de miembros activos de la Policía Nacional en el crimen.

El operativo de rescate, liderado por el Gaula de Norte de Santander, culminó el 20 de octubre a las 8:19 a.m., logrando la liberación de la víctima y la captura de seis personas, entre ellas un capitán y un patrullero de la Policía.

Le puede interesar: SIC clausura Andrés Carne de Res por riesgo para clientes y empleados

Policías señalados como autores del secuestro

La investigación identificó como presunto cabecilla del secuestro al capitán Isaac de Jesús Carmona Meléndez, quien era subcomandante de la Estación de Policía Ospina Pérez en Cúcuta.

Carmona se encontraba bajo supuesto permiso por “calamidad familiar” debido a la enfermedad de su madre, hecho que aún no ha sido comprobado.

El capitán no fue detenido en flagrancia, pero la víctima lo reconoció como uno de sus captores. Fue capturado posteriormente con una granada de fragmentación en su poder.

Entre los detenidos también figura el patrullero Jhordan Fabián Rangel Mora, quien tenía una sanción disciplinaria vigente de seis meses al momento de su captura.