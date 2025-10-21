Inicio
Regiones

Policías implicados en secuestro de comerciante en Ábrego

Mar, 21/10/2025 - 11:43
El Gaula rescató a Álvaro Páez en Ábrego y capturó a seis implicados, incluidos un capitán y un patrullero de la Policía. El caso genera conmoción nacional.
El Gaula rescató a Álvaro Páez en Ábrego y capturó a seis implicados, incluidos un capitán y un patrullero.
Créditos:
EFE

El secuestro de Álvaro Antonio Páez Ortiz, comerciante de Ábrego, Norte de Santander, conmocionó al país tras revelarse la participación directa de miembros activos de la Policía Nacional en el crimen.

El operativo de rescate, liderado por el Gaula de Norte de Santander, culminó el 20 de octubre a las 8:19 a.m., logrando la liberación de la víctima y la captura de seis personas, entre ellas un capitán y un patrullero de la Policía.

Le puede interesar: SIC clausura Andrés Carne de Res por riesgo para clientes y empleados

Policías señalados como autores del secuestro

La investigación identificó como presunto cabecilla del secuestro al capitán Isaac de Jesús Carmona Meléndez, quien era subcomandante de la Estación de Policía Ospina Pérez en Cúcuta.

Carmona se encontraba bajo supuesto permiso por “calamidad familiar” debido a la enfermedad de su madre, hecho que aún no ha sido comprobado.

El capitán no fue detenido en flagrancia, pero la víctima lo reconoció como uno de sus captores. Fue capturado posteriormente con una granada de fragmentación en su poder.

Entre los detenidos también figura el patrullero Jhordan Fabián Rangel Mora, quien tenía una sanción disciplinaria vigente de seis meses al momento de su captura.

 

El Gaula rescató a Álvaro Páez en Ábrego y capturó a seis implicados, incluidos un capitán y un patrullero.
Créditos:
Redes sociales

Lugar del cautiverio y condiciones del secuestro

El comerciante fue rescatado en un predio rural a 159 kilómetros de Cúcuta, donde permaneció nueve días en cautiverio.

El secuestro ocurrió el 11 de octubre, cuando Páez Ortiz se desplazaba hacia el municipio de La Playa de Belén. Su vehículo, de placas LZK 616 de Villa del Rosario, fue abandonado en una carretera cercana. Los secuestradores exigieron al menos mil millones de pesos por su liberación.

Otros capturados y arsenal incautado

Además de los dos uniformados, fueron detenidos cuatro individuos conocidos como alias Raúl, Lázaro, Flaco y JabalíAlias Raúl, dueño del predio, había recuperado la libertad en febrero y tenía antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas.

En el lugar del cautiverio se incautaron:

  • Dos escopetas
     
  • Una granada de fragmentación
     
  • Un fusil traumático con munición
     
  • Dos radios de comunicación
     
  • Trece celulares
     
  • Una camioneta
     
  • Prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares

 

Comerciante secuestrado durante nueve días en Ábrego
Créditos:
Gaula de la Policía

Le puede interesar: Emergencia en Santa Marta: inundaciones, víctimas y alerta ciclónica

Riesgos para la seguridad y crisis institucional

La participación de uniformados activos ha reabierto el debate sobre la infiltración de redes criminales en las fuerzas de seguridad del Estado.

Las autoridades investigan si el capitán Carmona habría contactado a otras organizaciones delictivas en Norte de Santander para identificar a empresarios susceptibles de secuestro y extorsión.

 

Creado Por
Kienyke.com
Policía Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Reacciones tras la absolución de Álvaro Uribe por el Tribunal de Bogotá
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
El Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente al expresidente Álvaro Uribe de soborno y fraude procesal, anulando su condena y generando fuertes reacciones políticas.
Deportes
Luis Díaz se posiciona como uno de los jugadores más costosos del mundo
Luis Díaz uno de los jugadores más caros del mundo
Luis Díaz es el único colombiano que entró en la lista de los futbolistas con mayor valoración en el mercado, ¿de qué puesto quedó?
Regiones
Policías implicados en secuestro de comerciante en Ábrego
El Gaula rescató a Álvaro Páez en Ábrego y capturó a seis implicados, incluidos un capitán y un patrullero.
El Gaula rescató a Álvaro Páez en Ábrego y capturó a seis implicados, incluidos un capitán y un patrullero de la Policía. El caso genera conmoción nacional.
Colombia
Tribunal declaró inocente a Uribe y tumbó la condena de 12 años de prisión
Expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Se concluyó que Álvaro Uribe Vélez no fue el determinador del ofrecimiento de sobornos ni de prebendas jurídicas a exparamilitares para que declararan contra el senador Iván Cepeda.
Kien Opina
Federico Arellano Mendoza
Mar, 21/10/2025 - 08:37
Rásguense las vestiduras…
Federico Arellano Mendoza
Heidy Sánchez Barreto
Mar, 21/10/2025 - 08:26
Sistema Distrital de Cuidado: entre la promesa transformadora y la realidad limitada
Heidy Sánchez Barreto
Carlos Salas
Lun, 20/10/2025 - 10:26
Y no será bonito
Carlos Salas
Alejandro Toro
Dom, 19/10/2025 - 17:13
Devolveremos la mesada 14 para los profesores
Alejandro Toro