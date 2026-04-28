Queman tres vehículos en Dagua, Valle del Cauca

Tres vehículos fueron incinerados en la noche del lunes 27 de abril en Dagua, Valle del Cauca, sobre la vía que comunica a Cali con Buenaventura. La Policía atribuyó preliminarmente el ataque al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Ataque en la vía Cali-Buenaventura

Las autoridades reportaron la incineración de dos furgones y una camioneta de platón en el kilómetro 46 de la vía Cali-Buenaventura, a la altura del sector El Limonar, en jurisdicción de Dagua. El hecho ocurrió en la noche del lunes 27 de abril y afectó temporalmente la movilidad en este corredor vial.

De acuerdo con la información entregada por la Policía del Valle, hombres armados habrían interceptado a los conductores, los obligaron a descender de los vehículos y luego les prendieron fuego. El coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado de la Policía Valle, señaló que los responsables serían integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

La alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, indicó que la alerta fue emitida por personas que transitaban por la zona cuando los automotores ya estaban en llamas. Según la mandataria local, el ataque ocurrió cerca de la entrada al sector conocido como Consuegra y a unos 100 metros de la cabecera municipal.

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No se reportaron personas lesionadas

La administración municipal informó que, tras el ataque, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el hecho generó restricciones en el paso vehicular mientras unidades de la fuerza pública y organismos de atención verificaban la zona. (

La Policía señaló que los responsables huyeron hacia una zona montañosa después de cometer el ataque. Posteriormente, uniformados del departamento, junto con unidades de tránsito y transporte, adelantaron labores para retirar los vehículos incinerados y restablecer la movilidad en la vía Cali-Buenaventura.

El corredor afectado es una ruta de conexión entre Cali y Buenaventura, por lo que cualquier alteración en ese tramo tiene efectos sobre la movilidad regional y el tránsito hacia el Pacífico. En este caso, las autoridades mantuvieron verificaciones en el punto para descartar nuevos riesgos y permitir el paso seguro de los usuarios.

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Antecedentes de riesgo en la zona

Dagua ya había sido incluido por la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana de 2023 por riesgos asociados a estructuras del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. En esa advertencia, la entidad mencionó a los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, y señaló riesgos para comunidades de municipios del Valle del Cauca y Cauca, entre ellos Dagua.

La Defensoría advirtió entonces sobre posibles afectaciones a la población civil y a bienes civiles por acciones armadas de estas estructuras. Ese antecedente sirve como contexto para entender por qué las autoridades mantienen vigilancia sobre este corredor y sobre las zonas rurales cercanas.

Por ahora, las autoridades continúan con las verificaciones para establecer las circunstancias exactas del ataque, identificar a los responsables y revisar las condiciones de seguridad en el tramo afectado. La principal medida inmediata fue el retiro de los vehículos quemados y la normalización progresiva del tránsito.