El operativo activado tras la avalancha del 17 de noviembre de 2025 en Silvania, Cundinamarca, tuvo un cierre este fin de semana: fue ubicado el que sería el cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón, reportada como desaparecida desde la emergencia. La información fue divulgada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, a partir del reporte del Cuerpo de Bomberos de Silvania y los procedimientos de verificación judicial.

El hallazgo en el río Sumapaz

Según lo informado por la Gobernación, la búsqueda se extendió por 47 días y se concentró en varios puntos de la zona, entre ellos la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz. El sábado 3 de enero, hacia las 3:00 p.m., Bomberos reportaron el hallazgo de restos óseos en el río Sumapaz, dentro de la jurisdicción del municipio.

Tras el reporte inicial, se adelantó el procedimiento con apoyo de Policía Judicial (SIJIN). La inspección técnica se realizó en la URI, como parte del proceso oficial para confirmar la identidad y esclarecer los detalles del caso.