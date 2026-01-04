Inicio
Regiones

Tras 47 días de búsqueda, ubican el que sería el cuerpo de Ana Lucía Villota

Dom, 04/01/2026 - 12:55
Bomberos ubicaron restos óseos en el Sumapaz. La SIJIN y Medicina Legal avanzan en la verificación del caso en Silvania.
Tras 47 días de búsqueda, ubican el que sería el cuerpo de Ana Lucía Villota
Créditos:
Gobernación de Cundinamarca

El operativo activado tras la avalancha del 17 de noviembre de 2025 en Silvania, Cundinamarca, tuvo un cierre este fin de semana: fue ubicado el que sería el cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón, reportada como desaparecida desde la emergencia. La información fue divulgada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, a partir del reporte del Cuerpo de Bomberos de Silvania y los procedimientos de verificación judicial.

El hallazgo en el río Sumapaz

Según lo informado por la Gobernación, la búsqueda se extendió por 47 días y se concentró en varios puntos de la zona, entre ellos la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz. El sábado 3 de enero, hacia las 3:00 p.m., Bomberos reportaron el hallazgo de restos óseos en el río Sumapaz, dentro de la jurisdicción del municipio.

Tras el reporte inicial, se adelantó el procedimiento con apoyo de Policía Judicial (SIJIN). La inspección técnica se realizó en la URI, como parte del proceso oficial para confirmar la identidad y esclarecer los detalles del caso.

 

 

Contexto de la emergencia

La desaparición de Ana Lucía Villota Escandón ocurrió en medio de la emergencia registrada el 17 de noviembre de 2025, cuando una avalancha y las crecientes súbitas afectaron sectores del municipio. Desde entonces, equipos de rescate mantuvieron labores de rastreo en cauces y zonas de arrastre, con recorridos reiterados en puntos donde el material suele quedar retenido por la corriente.

Mensaje de prevención por temporada de lluvias

En su pronunciamiento, el gobernador expresó solidaridad con la familia y reiteró un llamado a la precaución en temporada de lluvias. La advertencia es directa: las crecientes súbitas pueden elevar el caudal en minutos y seguir cobrando vidas, incluso cuando la lluvia parece manejable. La recomendación institucional se mantiene, evitar acercarse a ríos y quebradas durante aguaceros, no cruzar pasos con corriente y atender las indicaciones de los organismos de socorro.

Cundinamarca
Noticias Colombia
Regiones
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Estos son los conciertos que abrirán 2026 en Colombia
Estos son los conciertos que abrirán 2026 en Colombia
El 2026 arranca cargado: Avenged Sevenfold, My Chemical Romance y Bad Bunny. Fechas, venues y festivales del trimestre.
Entretenimiento
Así celebró Danny Ocean en Güibia la captura de Nicolás Maduro
Danny Ocean apareció en Güibia (Malecón de Santo Domingo) y se sumó a cánticos en celebración por la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Mundo
Maduro y su esposa comparecerán este lunes ante tribunal en Nueva York
Maduro y su esposa comparecerán ante tribunal federal en Nueva York
Maduro y Cilia Flores comparecen el 5 de enero ante un tribunal federal en Manhattan. Se revisan cargos, identidad, defensa y detención preventiva.
Mundo
Vuelos al Caribe vuelven: Latam y Avianca reacomodan tras alerta FAA
Vuelos al Caribe vuelven: Latam y Avianca reacomodan tras alerta FAA
Latam y Avianca vuelven a Aruba, Curazao y San Juan. Hay vuelos extra, cambios, reembolsos y recomendaciones antes de ir al aeropuerto.