El operativo activado tras la avalancha del 17 de noviembre de 2025 en Silvania, Cundinamarca, tuvo un cierre este fin de semana: fue ubicado el que sería el cuerpo de Ana Lucía Villota Escandón, reportada como desaparecida desde la emergencia. La información fue divulgada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, a partir del reporte del Cuerpo de Bomberos de Silvania y los procedimientos de verificación judicial.
El hallazgo en el río Sumapaz
Según lo informado por la Gobernación, la búsqueda se extendió por 47 días y se concentró en varios puntos de la zona, entre ellos la quebrada El Hato, el río Chocho y el río Sumapaz. El sábado 3 de enero, hacia las 3:00 p.m., Bomberos reportaron el hallazgo de restos óseos en el río Sumapaz, dentro de la jurisdicción del municipio.
Tras el reporte inicial, se adelantó el procedimiento con apoyo de Policía Judicial (SIJIN). La inspección técnica se realizó en la URI, como parte del proceso oficial para confirmar la identidad y esclarecer los detalles del caso.
Contexto de la emergencia
La desaparición de Ana Lucía Villota Escandón ocurrió en medio de la emergencia registrada el 17 de noviembre de 2025, cuando una avalancha y las crecientes súbitas afectaron sectores del municipio. Desde entonces, equipos de rescate mantuvieron labores de rastreo en cauces y zonas de arrastre, con recorridos reiterados en puntos donde el material suele quedar retenido por la corriente.
Mensaje de prevención por temporada de lluvias
En su pronunciamiento, el gobernador expresó solidaridad con la familia y reiteró un llamado a la precaución en temporada de lluvias. La advertencia es directa: las crecientes súbitas pueden elevar el caudal en minutos y seguir cobrando vidas, incluso cuando la lluvia parece manejable. La recomendación institucional se mantiene, evitar acercarse a ríos y quebradas durante aguaceros, no cruzar pasos con corriente y atender las indicaciones de los organismos de socorro.