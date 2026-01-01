El asesinato del subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI Barzal, abrió el año con un caso de alto impacto en Villavicencio. El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2026, cuando el uniformado atendía un llamado ciudadano por una riña en el barrio San José.

Cómo ocurrió el ataque

La información conocida hasta ahora indica que la patrulla llegó al sector luego de una alerta por una confrontación en vía pública, en medio de celebraciones de Año Nuevo. Durante el procedimiento se produjo un ataque con arma de fuego y el subintendente recibió varios impactos. Fue trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio, donde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades ubicaron los hechos hacia las 3:25 a. m.

Qué informaron las autoridades sobre los implicados

La Policía reportó dos hechos centrales para el proceso: un lesionado señalado como presunto agresor y una captura con arma bajo custodia. Según el reporte oficial citado por la institución, durante la reacción policial resultó herido un hombre conocido en el sector como alias "Polo", identificado de manera preliminar como el presunto responsable del ataque.

Además, fue capturado otro hombre, identificado como alias "Richard", descrito como hermano del señalado agresor. De acuerdo con el mismo reporte, a esta persona se le halló un arma que quedó incautada y será sometida a verificación dentro de la investigación.

Lo que todavía falta por aclarar

Aunque hay datos confirmados -que el subintendente estaba en servicio, atendía un llamado por una riña y murió tras el ataque- todavía quedan puntos clave por establecer. Entre ellos: quién disparó, en qué circunstancias exactas se produjo el tiro y qué muestran las cámaras del sector o los registros de celulares. También será determinante lo que indiquen las pruebas sobre el arma incautada y los testimonios recogidos en el lugar. Con esa evidencia, las autoridades judiciales definirán responsabilidades y eventuales cargos.

Qué sigue en el caso

Por ahora, el proceso está en fase de recolección de evidencia y verificación de versiones. Mientras avanzan las diligencias, la institución informó que acompañará a la familia del uniformado y reiteró que buscará esclarecer lo ocurrido y establecer responsables.