Apolo del Cosmos, la obra póstuma de Andrés Cuervo

El cantautor y modelo Andrés Cuervo, que perdió la vida en octubre de 2022 en París, regresa de una manera inesperada y hermosa: a través de las páginas de Apolo del Cosmos, un libro de cuentos para niños que fusiona su sensibilidad artística con un mensaje poderoso sobre el amor, la valentía y la diversidad.

Lea también: Luisa Fernanda W revela los secretos de su cambio de look

Más que una simple obra literaria, Apolo del Cosmos es una autobiografía mágica que refleja la fuerza de carácter, la originalidad y el espíritu soñador de Cuervo. A través de una trama fantástica, el libro aborda temas actuales y urgentes: cómo hablar con los niños sobre la diversidad, la aceptación de las diferencias y la multiplicidad de formas que pueden tener las familias hoy en día.

En un país como Colombia, donde la conversación sobre inclusión sigue siendo necesaria, este libro se posiciona como un aporte cultural y pedagógico esencial. Richard Coles, esposo de Andrés y empresario internacional, lo define así: “En tiempos de intolerancia y exclusión creciente, Apolo del Cosmos es como un soplo de amor. Es la luz de Andrés y su convicción de que, si uno se conoce, cree en sí mismo, va por sus sueños y trabaja sin rendirse jamás, puede lograr maravillas y contribuir a un mundo mejor”.

El lanzamiento oficial del libro se llevará a cabo el próximo jueves 2 de octubre en la calle 93 con avenida Séptima, en Bogotá. El evento contará con la presencia de medios, invitados especiales y amigos cercanos, quienes compartirán lecturas de fragmentos y rendirán homenaje a la vida y obra de Andrés Cuervo.

Con Apolo del Cosmos, la voz de este barranquillero trascenderá la música y la moda para dejar un legado literario que invita a soñar sin límites, a resistir con esperanza y a celebrar el amor en todas sus formas. Una invitación abierta para que grandes y chicos descubran, desde la infancia, la magia de la diversidad y el poder de los sueños.