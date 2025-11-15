Inicio
Movistar Arena vibró con Beéle: inicio de una gira récord

Sáb, 15/11/2025 - 15:56
Beéle inició en Bogotá la primera de sus seis fechas sold out en el Movistar Arena con 14.000 personas, invitados sorpresa y un show cargado de afrobeats.
Beéle abrió su histórica serie de conciertos en Bogotá con un espectáculo lleno de energía.
Créditos:
EFE

Bogotá volvió a vibrar con Beéle. El artista barranquillero inauguró este viernes la primera de sus seis fechas completamente agotadas en el Movistar Arena, un hecho sin precedentes en su carrera y que marca un hito para la música urbana colombiana. 14.000 asistentes llenaron el recinto para el arranque de una serie de conciertos que, en total, reunirá a más de 80.000 personas en noviembre.

Un debut multitudinario para presentar ‘Borondo’

A sus 23 años, Brandon De Jesús López Orozco, conocido mundialmente como Beéle, regresó a Bogotá impulsado por el lanzamiento de su álbum debut ‘Borondo’, una producción de 26 canciones que mezcla reguetón, pop, afrobeats y sonidos del Caribe. Este disco marcó el tono del espectáculo desde el inicio.

El telón verde que cubría el escenario cayó tras una explosión de pirotecnia, revelando un montaje que recreaba una jungla tropical, con plantas, flores y helechos. Con ‘No tiene sentido’, el show tomó velocidad acompañado de fuego, humo y una fuerte puesta en escena con bailarines.

Bogotá fue la ciudad que me abrió las puertas”, dijo Beéle entre gritos del público. “Para darle la bienvenida a mis seis Arenas, de aquí pa’lante que pase lo que tenga que pasar”.

 

Beéle abrió su histórica serie de conciertos en Bogotá con un espectáculo lleno de energía.
Créditos:
EFE

Una noche de coreografías, invitados y explosión urbana

Canciones como ‘Top Diesel’, ‘Quédate’, ‘Algo bueno’ y ‘Una curita por favor’ llegaron con más de veinte bailarines en escena. En un momento de introspección, el artista presentó ‘Hasta aquí llegué’, que interpretó junto al rapero colombiano Nampa Básico, primer invitado de la noche.

Como ya es costumbre en sus conciertos, las redes sociales fueron protagonistas. Miles de celulares grabaron cada coreografía, reflejando el ascenso viral que ha tenido Beéle en plataformas digitales.

El punto de quiebre llegó cuando Beéle anunció: “Yo quiero que el Movistar se caiga con el oso”. Con esa frase apareció Ozuna, quien interpretó ‘Ale Ale’, presentó una canción inédita y luego cantó en solitario ‘Farsante’ exhibiendo una camiseta de la Selección Colombia.

Momentos íntimos y emoción en las alturas del venue

Uno de los instantes más emotivos de la noche llegó con ‘Una vez al mes’, tema que Beéle calificó como uno de los más difíciles de su carrera. Más tarde, sorprendió al público recorriendo el Movistar Arena en bicicleta y apareciendo en un segundo escenario ubicado entre las graderías más altas, donde interpretó ‘Loco’, ‘Quédate’, ‘Una vez al mes’ y otros éxitos.

Allí reveló otra noticia clave: “Mi nuevo álbum se llama ‘Uff’”, inspirado en la reacción de sus oyentes cuando les mostró por primera vez ‘Borondo’.

Un fenómeno latinoamericano en ascenso

El cierre llegó con ‘Mi Refe’, ‘Si te pillara’ y ‘La plena’, temas que acumulan más de 300 millones de reproducciones.

Según Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Páramo Presenta, estas seis fechas representan “un récord que demuestra la fuerza del entretenimiento en vivo y el ascenso de Beéle como fenómeno latinoamericano”.

Beéle entra así a una lista en la que solo figuran artistas nacionales de gran trayectoria: Andrés Cepeda, con cinco sold outs, y Morat, con siete. Todo, en un momento en el que los afrobeats —género que Beéle explora desde hace más de cinco años— se abren paso entre los nuevos públicos.

 

