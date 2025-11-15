Bogotá volvió a vibrar con Beéle. El artista barranquillero inauguró este viernes la primera de sus seis fechas completamente agotadas en el Movistar Arena, un hecho sin precedentes en su carrera y que marca un hito para la música urbana colombiana. 14.000 asistentes llenaron el recinto para el arranque de una serie de conciertos que, en total, reunirá a más de 80.000 personas en noviembre.

Un debut multitudinario para presentar ‘Borondo’

A sus 23 años, Brandon De Jesús López Orozco, conocido mundialmente como Beéle, regresó a Bogotá impulsado por el lanzamiento de su álbum debut ‘Borondo’, una producción de 26 canciones que mezcla reguetón, pop, afrobeats y sonidos del Caribe. Este disco marcó el tono del espectáculo desde el inicio.

El telón verde que cubría el escenario cayó tras una explosión de pirotecnia, revelando un montaje que recreaba una jungla tropical, con plantas, flores y helechos. Con ‘No tiene sentido’, el show tomó velocidad acompañado de fuego, humo y una fuerte puesta en escena con bailarines.

“Bogotá fue la ciudad que me abrió las puertas”, dijo Beéle entre gritos del público. “Para darle la bienvenida a mis seis Arenas, de aquí pa’lante que pase lo que tenga que pasar”.