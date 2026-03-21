La cadena estadounidense CBS News anunció que reducirá en 6% su plantilla y cerrará su servicio CBS News Radio, poniendo fin a casi un siglo de operación en medio de cambios en el negocio informativo.

La decisión fue comunicada a los empleados mediante un mensaje firmado por la redactora jefe, Bari Weiss, y el presidente de la cadena, Tom Cibrowski.

"Hoy reducimos el tamaño de nuestra plantilla, y los empleados que se vean afectados serán notificados al final del día. Reconocemos que este es un momento difícil para quienes dejarán CBS News", señala el comunicado.

Los directivos agregaron que "no se trata solo de nombres en una lista. Son compañeros talentosos y comprometidos que han sido fundamentales para nuestro éxito".

Cierre de la radio tras casi un siglo

El servicio CBS News Radio, fundado en 1927, dejará de operar el próximo 22 de mayo, lo que implica el cierre de cerca de 700 emisoras afiliadas.

"Esta decisión implica la supresión de todos los puestos de trabajo del equipo de CBS News Radio. Somos conscientes de lo difícil que resulta esta noticia", indicaron en otro comunicado.

Se estima que alrededor de 70 trabajadores serían despedidos en este proceso, que representa el segundo recorte desde la llegada de David Ellison como director ejecutivo de Paramount Skydance en agosto de 2025.

Cambios en el negocio de noticias

La compañía hace parte del conglomerado Paramount, que ha planteado recortes más amplios para reducir costos, incluyendo hasta 2.000 puestos en diferentes áreas.

En el mensaje, la dirección explicó que la decisión responde a transformaciones en el consumo de información.

"No es ningún secreto que el negocio de las noticias está cambiando radicalmente, y que necesitamos cambiar junto con él. Nuevas audiencias están surgiendo en nuevos lugares", señalaron.

También indicaron que "algunas partes de nuestra redacción deben hacerse más pequeñas para dejar espacio a las cosas que debemos construir para seguir siendo competitivos".

Los directivos calificaron la decisión como "difícil" en medio de un entorno de alta exigencia informativa.

Este ajuste se suma a una tendencia en medios de comunicación en Estados Unidos, donde organizaciones como The Washington Post también han reducido sus equipos recientemente.